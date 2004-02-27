" سهراب سليمي " رئيس هيأت مديره انجمن كارگردانان و داوطلب نامزدي هِيأت مديره خانه تئاتر با بيان مطلب فوق به خبر نگار هنري " مهر" گفت: انگيزه در اعضاي هيأت مديره بسيار مهم است به نظر من پير و جوان بودن اعضا مطرح نيست بلكه انگيزه مهم است بدون انگيزه هيچ كدام از اعضا نمي توانند كاري انجام دهند .
وي افزود: بايد براي برنامه ريزي انگيزه داشته باشي و به آن معتقد باشي اگر هيأت مديره هاي قبلي را صادقانه بررسي كنيم مي بينيم بسياري از دوستاني كه از خانه تئاتر رفتند انگيزه اشان درچيز ديگري بود و از جاي ديگري تغذيه شدند برخي از دوستان به اين فكر هستند كه ازاين صنف چه مي توانند به دست آورند و در اين ميان چه از دست مي دهند.
رئيس انجمن كارگردانان خانه تئاتر اظهار داشت : اگر بخواهيم مسايل را ريشه يابي كنيم بايد واقع بينانه به اطراف نگاه كنيم . انجمن هاي خانه تئاتر در اين چهار سال هيچ حركتي نداشته اند و علت اصلي آن به بي انگيزگي برمي گردد .
" سليمي " با مثبت ارزيابي كردن حضور " عزت الله انتظامي " در هيأت مديره جديد تصريح كرد: ما از حضور و اعتبار اين هنرمند در هيأت مديره مي توانيم برا ي دست يافتن به حاميان مالي ( اسپانسر ) خصوصي براي خانه تئاتر و استقلال مالي اش بسيار بهره گيريم .
وي در پايان متذكر شد: به نظر من نبايد اين قدر شعار بدهيم و خودمان را در زير نام جوانان قايم كنيم. من معتقدم كه سياست و حركت جمعي مي تواند راه استقلال را هر چه زودتر براي ما فراهم كند.
سهراب سليمي رئيس انجمن كارگردانان تئاتر در گفت و گو با " مهر " :
خانه تئاتر بايد هر چه سريع تر از مراكز دولتي تئاتر جدا شود
خانه تئاتر بايد هر چه سريع تر از مراكز دولتي تئاتر جدا شود؛ اگر نتوانيم راه اين صنف را از مركز هنرهاي نمايشي جدا كنيم بايد در خانه تئاتر بسته شود.
" سهراب سليمي " رئيس هيأت مديره انجمن كارگردانان و داوطلب نامزدي هِيأت مديره خانه تئاتر با بيان مطلب فوق به خبر نگار هنري " مهر" گفت: انگيزه در اعضاي هيأت مديره بسيار مهم است به نظر من پير و جوان بودن اعضا مطرح نيست بلكه انگيزه مهم است بدون انگيزه هيچ كدام از اعضا نمي توانند كاري انجام دهند .
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