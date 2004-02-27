خانه تئاتر بايد هر چه سريع تر از مراكز دولتي تئاتر جدا شود

" سهراب سليمي " رئيس هيأت مديره انجمن كارگردانان و داوطلب نامزدي هِيأت مديره خانه تئاتر با بيان مطلب فوق به خبر نگار هنري " مهر" گفت: انگيزه در اعضاي هيأت مديره بسيار مهم است به نظر من پير و جوان بودن اعضا مطرح نيست بلكه انگيزه مهم است بدون انگيزه هيچ كدام از اعضا نمي توانند كاري انجام دهند .

وي افزود: بايد براي برنامه ريزي انگيزه داشته باشي و به آن معتقد باشي اگر هيأت مديره هاي قبلي را صادقانه بررسي كنيم مي بينيم بسياري از دوستاني كه از خانه تئاتر رفتند انگيزه اشان درچيز ديگري بود و از جاي ديگري تغذيه شدند برخي از دوستان به اين فكر هستند كه ازاين صنف چه مي توانند به دست آورند و در اين ميان چه از دست مي دهند.

رئيس انجمن كارگردانان خانه تئاتر اظهار داشت : اگر بخواهيم مسايل را ريشه يابي كنيم بايد واقع بينانه به اطراف نگاه كنيم . انجمن هاي خانه تئاتر در اين چهار سال هيچ حركتي نداشته اند و علت اصلي آن به بي انگيزگي برمي گردد .

" سليمي " با مثبت ارزيابي كردن حضور " عزت الله انتظامي " در هيأت مديره جديد تصريح كرد: ما از حضور و اعتبار اين هنرمند در هيأت مديره مي توانيم برا ي دست يافتن به حاميان مالي ( اسپانسر ) خصوصي براي خانه تئاتر و استقلال مالي اش بسيار بهره گيريم .

وي در پايان متذكر شد: به نظر من نبايد اين قدر شعار بدهيم و خودمان را در زير نام جوانان قايم كنيم. من معتقدم كه سياست و حركت جمعي مي تواند راه استقلال را هر چه زودتر براي ما فراهم كند.

