برگزاری همایش عفاف و حجاب در قم

لیلا حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم تصریح کرد: این همایش با هدف تحکیم بنیان خانواده و توسعه فرهنگ حجاب در جامعه در ایام الله دهه فجر برگزار خواهد شد.



وی عفاف و حجاب را یکی از شاخصه‌های مهم تهذیب اخلاق دانست و گفت: همه باید در این راه تلاش کنیم و با برگزاری همایش‌های مختلف در ترویج فرهنگ حجاب بکوشیم.



سرپرست معاونت بسیج خواهران سپاه منطقه قم ادامه داد: عدم وجود عفت و پاکدامنی از جمله مواردی است که در تزلزل بنیان خانواده مؤثر است که نهاد‌های دینی و فرهنگی باید در جلوگیری از این تزلزل تلاش کنند.



لیلا حیدری در خصوص برگزاری همایش گفت: این همایش در دومین روز از ایام الله دهه فجر در سالن اجتماعات مؤسسه امام خمینی(ره) قم برگزار می‌شود.



وی افزود: در این همایش شخصیت‌های برجسته کشوری حضور خواهند یافت و در خصوص چالش‌ها و راهکار‌های تحکیم بنیان خانواده به سخنرانی می‌پردازند.



لیلا حیدری با اشاره به فراخوان مقاله این همایش گفت: 15 موضوع با محوریت حجاب و تأثیر آن بر تحکیم بنیان خانواده، جهت فراخوان مقاله در همایش عفاف و حجاب و تحکیم بنیان خانواده در نظر گرفته شده است.



وی افزود: مهلت ارسال آثار تا 5 بهمن ماه می‌باشد و تا کنون بیش از 50 اثر به دبیر خانه همایش واقع در میدان امام خمینی(ره) سپاه ناحیه قم ارسال شده است.

