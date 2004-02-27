تلاش براي يافتن هنرپيشه " روابط جهنمي " آغازشد

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي اين اثركه به اقتباس ازيك فيلم پرفروش آسيايي جلو دوربين مي رود داستان جاسوسي است كه درسازمان پليس رخنه كرده است. اين گونه است كه نيروهاي پليس تلاش را براي تشخيص جاسوس ازاعضاي خودي آغازمي كنند.
نسخه اصلي فيلم " روابط جهنمي " درسال 2002 به اقتباس ازفيلمنامه " فليكس چونگ " و" سيو فايك ماي" جلو دوربين رفت .اين اثركه نام " واي كيونگ لائو" و" سيو فايك ماي " را درمقام كارگردان داشت ازاقبال بسياري درهنگ كنگ برخوردارشد.
شنيده ها حاكي ازاين است كه ساخت نسخه جديد اين اثررا " مارتين اسكورسيسي " خالق فيلمهاي " دارودسته نيويوركي "، " بيداركردن مرده "،" بروبچه هاي خوب " و" دماغه وحشت " برعهده گرفته است.
ازجمله آثارمطرح اين كارگردان مي توان به فيلمهاي " گاو خشمگين "، " راننده تاكسي "،" سلطان كمدي "، " رنگ پول " و" دوران معصوميت " اشاره كرد.
" مارتين اسكورسيسي " كارگردان نام آور دنياي سينما تا به حال نام هنرپيشگاني چون " براد پيت "،" تام كروز "،" اد نورتون " و " رابرت داوني جونيور " را به عنوان نامزدهاي ايفاي نقش درجديدترين پروژه اش اعلام كرده است.
به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي اين اثركه به اقتباس ازيك فيلم پرفروش آسيايي جلو دوربين مي رود داستان جاسوسي است كه درسازمان پليس رخنه كرده است. اين گونه است كه نيروهاي پليس تلاش را براي تشخيص جاسوس ازاعضاي خودي آغازمي كنند.
نظر شما