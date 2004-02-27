همكاري ديگري از " فيليپ روزيلات " و" تيم برتون "

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي اين هنرمند نامي كه فيلمهاي " سياره ميمونها " و" ماهي بزرگ " را دركارنامه هنري اش دارد براي فيلمبرداري جديدترين فيلم " تيم برتون " به اعضاي گروه فيلمبرداري پيوست.
" چارلي و كارخانه شكلات سازي " به اقتباس ازاثركودكانه " روالد دال " جلو دوربين مي رود وازحضور" جاني دپ" درنقش اصلي سود مي جويد.
اين اثرداستان پسرفقيري است كه فرصت مي يابد باسايركودكان ازبزرگترين كارخانه شكلات سازي كشورديدن كند.
ازديگرفعاليتهاي " روزيلات " مي توان به فيلمبرداري پروژه هايي چون " رودخانه اي ازميان آن مي گذرد"،" مصاحبه با خون آشام "،" غريزه " ، " قلبهاي تصادفي "، " تايتانها را به خاطربسپار"،" آنتون فيشر" و" خياط پاناما " اشاره كرد.
اين چهره هنري درسال 1993 تنديس طلايي بهترين فيلمبرداري را به پاس فعاليتهايش درفيلم " رودخانه اي ازميان آن مي گذرد " دريافت كرد.
" فيليپ روزيلات " فيلمبردار نامي صنعت فيلمسازي قرارداد همكاري درفيلم " چارلي وكارخانه شكلات سازي " را امضا كرد.
