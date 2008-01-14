گزارش مهر از جزئیات توزیع پودر شوینده در کشور

عباس قلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر به جزئیات توزیع پودر شوینده در کشور پرداخت و گفت: برنامه ریزی هایی برای توزیع پودر شوینده در بازار صورت گرفته که براساس آن توزیع عمده فروشی به سمت توزیع خرده فروشی هدایت شود چراکه برخی کارخانجات تولیدکننده به واسطه شرکت های پخش خود، توزیع کننده نیز هستند که اولویت بر توزیع درسطح خرده فروشی است.

مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت بازرگانی افزود: اولویت اول توزیع در میادین میوه و تره بار است که مراجعات مردم به آنجا بیشتر از سایر نقاط صورت می گیرد ضمن اینکه کنترل و نظارت بیشتری نیز بر روی توزیع است.

وی تصریح کرد: اولویت دوم توزیع در فروشگاههای زنجیره ای و تعاونی های مصرف محلی شناسنامه دار است که می توان کنترل و نظارت را نیز بر روی آنها انجام داد. با این اقدامات می توان نیاز مردم را تا حد زیادی پوشش داد. در کنار این اقدامات، توزیع خرده فروشی در سطح مغازه ها نیز قطع نشده چراکه اگر تخلفی نیز در سطح مغازه ها صورت گیرد با توزیع گسترده در میادین میوه و تره بار نمی تواند پایدار باشد.

این مقام مسئول در وزارت بازرگانی از مردم خواست تا تخلفات مغازه ها را با ذکر آدرس دقیق فروشگاه یا مغازه متخلف به شماره تلفن 124 اعلام نمایند تا بازرسان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با آنها برخورد کنند.

به گفته وی، توزیع پودرشوینده از پنجشنبه ظهر در میادین میوه و تره بار و جمعه در فروشگاههای زنجیره ای و خرده فروشی ها آغاز شده و مردم تا روزهای آتی مشکلی در خصوص تامین این کالا ندارند.

قلی زاده به مردم توصیه کرد تا مایحتاج خود را از میادین میوه و تره بار و فروشگاهها تامین کنند.

وی در تشریح جزئیات کمبود پودر شوینده در بازار گفت: علتهای مختلفی را می توان برای کمبود این کالا به صورت مقطعی متصور شد. تا انتهای آذرماه هیچ مشکلی وجود نداشت و از ابتدای سال هیچ کمبودی نه احساس شد و نه مشکلی وجود داشت؛ البته سال گذشته نیز همین طور بود.

مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت بازرگانی با اشاره به همکاری نزدیک وزارت بازرگانی با کارخانجات پودر شوینده گفت: این صنعت، صنعت بسیار هماهنگ و خوبی است؛ ولی مشکل جدی که پیش آمد عدم پرداخت به موقع یارانه بود که آنها را تامین نقدینگی و مواد اولیه با مشکل مواجه ساخت. در این راستا پیشنهاد وزارت بازرگانی پرداخت دوسوم یارانه مصوب به کارخانجات بود که در عمل یک سوم آن پرداخت شد.

به گفته وی، مشکل دیگر گران شدن برخی مواد اولیه این صنعت بود؛ چراکه مواد اولیه این کارخانجات صد در صد وابسته به پتروشیمی است. از سوی دیگر سرمای غیرقابل پیش بینی امسال و قطعی گاز دو کارخانه تولید کننده پودر شوینده نیز به مشکلات اضافه کرد چراکه آنها از مدار تولید خارج شدند، از سوی دیگر شرایط غیرطبیعی جوی نیز باعث شد تا حمل و نقل این کالا به سراسر کشور دچار مشکل شود.

وی خاطرنشان کرد: کارخانجات تولیدی این کالا پراکند هستند. در مجموع 13 کارخانه تولیدکننده پودر شوینده وجود دارد که با وضعیت جوی هفته گذشته برای توزیع کالا به برخی نقاط کشور با مشکل مواجه بودند از سوی دیگر، کارخانجات تامین کننده پودر مورد نیاز استان تهران نیز که در قزوین واقع شده در ارسال این کالا به استان تهران با مشکل مواجه شدند.

قلی زاده با اشاره به پرداخت 70 درصد یارانه به پودر دستی و 30 درصد به پودر ماشینی گفت: با توجه به پیشرفت تکنولوژی و استفاده مردم از ماشینهای لباسشویی از میزان مصرف پودر دستی کم شده و به ماشینی اضافه می شود. اگر اندکی به مصرف پودر ماشینی اضافه شود قطعا این تعادل به هم خواهد خورد.

وی یکی دیگر از مشکلات را موضوع تاخیر در ترخیص برخی از اقلام اولیه وارداتی پودر شوینده عنوان و تصریح کرد: طبق هماهنگی های بعمل آمده چهارشنبه گذشته این مشکل برطرف شد و اگر رقم یارانه نیز به کارخانجات تزریق شود قطعا مشکلی نخواهیم داشت.

به گفته قلی زاده، یک پیشنهاد این است که پودر ماشین لباسشویی آزاد شده و کل یارانه به پودر دستی اختصاص یابد. در این صورت مردم نباید نگران باشد؛ چراکه شرایط رقابتی در میان تولیدکنندگان پودر شوینده وجود دارد و قطعا رقابت بر سر قیمت نیز بوجود خواهد آمد.