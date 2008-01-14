به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیار ادبیات ترکیه، "مصطفی بال اوغلو" شهردار "آک شهیر" با اعلام این خبر گفت: در حال حاضر خودمان را برای برگزاری مراسمهای مختلفی در سالگرد تولد ملا نصرالدین آماده می کنیم.

وی ادامه داد: از جمله کارهایی که برای این مراسم انجام داده ایم طراحی نشانه (لوگو) مختص هشتصدمین سالگرد تولد ملا نصر الدین و تهیه تقویم سالنامه با این نشانه است.

وی در تشریح ویژگیهای این نشانه گفت: نشانه به این صورت طراحی شده که ملا نصرالدین روی خر خود برعکس نشسته و تصویر بدن خر نیز از کلمه ترکی "yil" (به معنی سال) تشکیل شده و خود ملا به شکل عدد 8 که قسمتی از عدد 2008 است بر روی خر نشانده شده است؛ به طوری که اگر این تصویر را به صورت برعکس نگاه کنید عدد 800 که نشانگر سالگرد تولد اوست دیده می شود.

ملانصرالدین بنا به روایتی در سال 1208 در خراسان و در زمان حکومت سلجوقیان متولد شد. او شخصیتی فکاهی و بذله‌گو در فرهنگ‌های عامیانه ایرانی، افغانی، ترکیه‌ای، عربی، قفقازی، هندی، پاکستانی و بوسنی است که در یونان هم محبوبیت زیادی دارد و در بلغارستان و روسیه هم شناخته ‌شده است؛ به گونه ای که بر سر ایرانی و ترک و افغان و... بودن او همواره مناقشه وجود داشته است.

درباره وی داستان‌های لطیفه‌ آمیز فراوانی نقل می‌شود و این موضوع که وی شخصی واقعی بوده یا افسانه‌ای، مشخص نیست. برخی منابع او را واقعی و هم عصر تیمور لنگ (فوت در ۸۰۷ ق) یا حاج بکتاش (فوت در ۷۳۸ ق) دانسته‌اند. نکته دیگر اینکه در نزدیک آق‌شهر از توابع قونیه محلی است که با قفلی بزرگ بسته شده و می‌گویند که قبر ملانصرالدین در آنجاست. ضمن اینکه در مسکو نیز مجسمه ای از او ساخته شده که در محوطه مقابل ایستگاه مترو "مالادوژنایا" واقع در غرب مسکو نصب شده است.