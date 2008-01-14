استفاده از انرژی خورشیدی برای تولید آب آشامیدنی

به گزارش خبرگزاری مهر، تولید آب شیرین و آشامیدنی آن هم با استفاده از منابع رایگان انرژی هدف دانشمندان آلمانی است که هم اکنون از پرتوهای خورشیدی برای راه اندازی تاسیسات تولید آب شیرین در کشورهای در حال توسعه استفاده می کنند.

دانشمندان آلمانی از این فناوری نوین در مناطق خشک و بی آب آفریقا و آسیا استفاده می کنند، جایی که فقدان الکتریسیته استفاده از آن برای صنایع نمک زدایی آب ها را غیرممکن کرده است.

بر اساس گزارش ارت تایمز، دانشمندان آلمانی معتقدند این مناطق از زیرساختارهای ضعیفی برخوردارند و عمدتا شبکه های برق در آنها وجود ندارند. از این رو پیدا کردن تکنیک های نوین برای تولید ارزان قیمت آب شیرین یکی از مهمترین اهداف دانشمندان بوده است.

در این پروژه گروهی از مهندسان انستیتو سیستم های خورشیدی فرانهوفر آلمان واحدهای نامتمرکز کوچکی ساخته اند که با استفاده از منابع خورشیدی فعال می شود و می توانند آب شور را به آب آشامیدنی و قابل شرب تبدیل کنند.

اساس این فناوری بر استفاده از تکنیک تقطیر غشایی استوار است که به جهت ارزان بودن منابع انرژی اولیه و مورد نیاز آن چشم انداز روشنی برای آن ترسیم شده است.