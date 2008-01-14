  1. استانها
  2. سمنان
۲۴ دی ۱۳۸۶، ۱۳:۰۶

دو میلیارد ریال کالای قاچاق در استان سمنان کشف شد

دو میلیارد ریال کالای قاچاق در استان سمنان کشف شد

سمنان - خبرگزاری مهر: بیش از دو میلیارد ریال کالای قاچاق توسط ماموران پلیس استان سمنان در 9 ماهه امسال کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: در نه ماهه سال جاری بیش از بیست قلم کالای قاچاق به ارزش دو میلیارد و 462 میلیون ریال از سوی ماموران مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی در سطح استان سمنان کشف شد.

سرهنگ محمد ابراهیم آریا منش افزود: کشف چهار میلیون و 304 هزار لیتر انواع فرآورده های نفتی، 355 هزار و 250کیلو سیمان، 32 هزار و 280 کیلو آرد از مهمترین کشفیات در این مدت بود.

به گفته وی، 26 هزار و 650 کیلو کود شیمیایی، 5 هزار و 217 قوطی مشروب خارجی، یک هزار و 19 قطعه تجهیزات ماهواره ای، 17 هزار کیلو برنج سهمیه ای و 4 هزار و 320 کیلو چای خارجی نیز از دیگر کشفیات پلیس آگاهی استان در زمینه جرایم اقتصادی در نه ماهه سالجاری بود.

آریامنش خاطرنشان کرد: در این مدت 575 پرونده در ارتباط با قاچاق کالا تشکیل گردیده و 629 نفر نیز در همین ارتباط دستگیر و تحویل مراجع ذیصلاح شده اند.
کد مطلب 620930

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها