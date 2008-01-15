13 کشتارگاه صنعتی طیور در خراسان رضوی وجود دارد

دکتر محمد دستور در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به وجود 13 کشتارگاه صنعتی طیور در خراسان رضوی، تعداد طیور کشتارشده از ابتدای امسال در این واحدها را بیش از 43 میلیون قطعه ذکر نموده و افزود: از این تعداد 294 هزار لاشه به وزن 337 هزارکیلوگرم پس از بازرسی بهداشتی کارشناسان دامپزشکی غیرقابل مصرف تشخیص داده شده، ضبط و معدوم شده است.

وی از جمله علل ضبط این لاشه ها را لاغری مفرط، مسمومیت، سپتی سمی و ... ذکر کرد.

مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی درخصوص کشتارگاههای دام استان نیز تصریح کرد: از ابتدای امسال بیش از یک میلیون و 121 هزار راس انواع دام سبک وسنگین در کشتارگاههای استان کشتارشده که از این تعداد بیش از 32 هزارتن گوشت قرمز تولید شده است و بیش از 302 هزار کیلوگرم از انواع لاشه های مذکور پس از بازرسی بهداشتی دامپزشکی از چرخه مصرف انسانی خارج شده است.

دکتر سید محسن دستور از تعطیلی یک واحد کشتارگاه طیور در خراسان رضوی خبر داد و گفت: علت این امر رعایت نکردن مسائل بهداشتی در مراحل قبل و بعد از کشتار طیور و ضدعفونی نکردن خودروهای حمل طیور است.

وی اظهار داشت: باتوجه به اهمیت رعایت مسائل بهداشتی در کشتارگاهها، به ویژه کشتارگاههای طیور، در صورت مشاهده موارد غیربهداشتی، ضمن معرفی واحد متخلف به دستگاه قضایی، برخورد قانونی و لازم صورت خواهد گرفت.