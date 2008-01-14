زباله های بیمارستانی موجودیت وزارت بهداشت را زیر سؤال می برد

دکتر معصومه ابتکار در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب خاطرنشان کرد: همانگونه که مسائل پرسنل ، پرستاران و کادر بهداشتی برای بیمارستانها و وزارت بهداشت مهم است باید به موضوع زباله های بیمارستانی و مدیریت آنها نیز توجه شود و این موضوع را هم جزء دغدغه های خود قرار دهند.

وی با اشاره به طولانی شدن مدت زمان ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها ، تصریح کرد: علیرغم گذشت 3 سال از تصویب این قانون ، آیین نامه اجرایی آن هنوز ابلاغ نشده است و با توجه به کارهای خوبی که در کمیسیون زیربنایی دولت در این خصوص انجام شده امیدوارم هرچه زودتر این امر محقق شود.

عضو شورای شهر تهران خواستار قاطعیت دستگاههای ذیربط در خصوص زباله های بیمارستانی شد و افزود: دستگاه های ذیربط و در رأس آنها سازمان محیط زیست باید با قاطعیت وارد این موضوع شوند و متخلفان را شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کنند.

رئیس کمیته زیست محیطی شورای شهر تهران در خصوص مصوبه اخذ بها از واحدهای تولید کننده پسماندهای ویژه در شورای شهر نیز یادآورشد: این مصوبه هشداری است به همه نهاد های مسئول ، متخلفان و واحد های تولید کننده که هرچه سریعتر در این رابطه مسئولیت های قانونی خود را قبول کنند.

وی سلامت شهروندان را مورد توجه مدیریت شهری و شورای شهر دانست و افزود: شورای شهر و شهرداری تهران نمی توانند نسبت به سلامت مردم بی تفاوت باشند و علیرغم تصریح قانون بر اینکه شهرداری مسئولیتی جهت جمع آوری زباله های ویژه ندارد اما سالها است که این کار توسط شهرداری انجام می شود.

ابتکار خاطرنشان کرد: در مصوبه شورای شهر نیز فعالیت شهرداری بدون قبول مسئولیت و به صورت راه حل موقتی عنوان شده و بیمارستانها موظفند ضمن عادی سازی زباله ها نسبت به بسته بندی و جداسازی آنها براساس استانداردهای زیست محیطی، اقدام کنند.

عضو شورای شهر تهران درباره استفاده از زباله سوز نیز گفت: برخی مواد و زباله ها توسط اتوکلاو ضد عفونی می شوند ولی امحا زباله های برنده ، مواد شیمیایی و خون آلود باید توسط زباله سوز عادی سازی شوند چراکه راه حل نهایی زباله سوز است.

وی همچنین تصریح کرد: نکته بارز مصوبه شورای شهر هم می تواند دریافت جریمه از واحدهایی که زباله ها را تفکیک نمی کنند و الزام بیمارستانها و کلینیکها به اعمال مدیریت بر پسماندها و عادی سازی آنها است ، باشد ضمن آنکه جهت جابجایی و حمل این زباله نیز به صورت استاندارد پیش بینی های لازم صورت گرفته است.