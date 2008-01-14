ایده های تحقیقاتی جدید حمایت می شوند

عباس صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: مرکز رشد و فناوری بوعلی سینا در حال حاضر دارای 13 هسته و 13 شرکت است.

صمدی با اشاره به فعالیت 26 هسته و شرکت کار آفرینی در استان همدان، افزود: از این تعداد 19 واحد در مرکز رشد و کار آفرینی بوعلی سینا مستقر هستند.

وی تصریح کرد: این مرکز از طرح و ایده های خلاقانه و نو و متناسب با نیاز بازار حمایت می کند و علاوه بر مشاوره رایگان، امکانات رایانه ای و منابع مالی کمکی در اختیار آنها قرار می دهد.

مدیر مرکز رشد و کار آفرینی همدان داشتن ایده تحقیقاتی مبتنی بر نو آوری و داشتن تیم کاری تحقیقاتی و کار آفرینی را از معیارهای پذیرش در این مرکز عنوان کرد و گفت: در حال حاضر اجرایی کردن هفت اختراع توسط محققان همدانی در دستور کار این مرکز قرار دارد.

عباس صمدی افزود: اختراع تبدیل هوای شرجی به آب شرب، دستگاه پوست سیر کن، آبیاری بارانی هوشمند و هوش مصنوعی در گلخانه از جمله این موارد است.

صمدی حمایت از نوآوران و توجه به ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه را مورد تاکید قرار داد.