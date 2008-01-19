گزینه اشعار محمدعلی بهمنی در راه انتشار

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب بیست و هفتمین جلد از مجموعه "گزینه های مروارید" خواهد بود که این بار به بهترین اشعار محمدعلی بهمنی اختصاص دارد.

منوچهر حسن زاده - مدیر نشر مروارید - درباره طرح گزینه ها گفت: ما سعی کرده ایم بهترین آثار شاعران را به انتخاب و مقدمه خود آنها و همچنین تشریح سیر تکاملی آثارشان در قالب یک کتاب منتشر کنیم.

وی افزود: گردآوری این مجموعه از سال 1364 با انتشار گزینه اشعار فروغ فرخزاد شکل گرفت که تا به حال موفق شده ایم آثار شاعرانی چون فریدون مشیری، منوچهرآتشی، سیمین بهبهانی، مهدی اخوان ثالث، فرخ تمیمی، نیما یوشیج، حمید مصدق، نصرت رحمانی، م آزاد، پروین اعتصامی، احمد شاملو، منوچهر شیبانی و علی موسوی گرمارودی را منتشر کنیم.

حسن زاده اضافه کرد: گزینه ای از شعر حافظ به انتخاب بهاءالدین خرمشاهی و گزینه های قیصر امین پور، محمدرضا شفیعی کدکنی، ملک الشعرای بهار، عمران صلاحی، یدالله رویایی، سیاوش کسرایی، محمدعلی سپانلو، سیدعلی صالحی، علی باباچاهی، منوچهر نیستانی و محمدرضا عبدالملکیان دیگر جلدهای این مجموعه را تشکیل می دهند. قرار است بهترین اشعار دیگر شاعران را هم در آینده منتشر کنیم.