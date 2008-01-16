بازگو کردن ویژگیهای محرم رویکرد سازمان میراث فرهنگی است

ابوالفضل مکرمی فر در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به برگزاری همایش محرم، میراث معنوی، فرهنگ عامه افزود: هدف و رویکرد این همایش نگاه علمی و پژوهشی به مراسم عزاداری و سوگواری، تعزیه خوانی ها، نذورات و اعتقاداتی است که در ایام محرم و صفر انجام می شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی گفت: اهداف این همایش نشان دادن مستندات تاریخی و مبانی مذهبی، رسوم و برنامه های این ایام با زبان علمی و به روز است.

وی در ادامه گفت: یکی از مسائل مهمی که متاسفانه کمتر به آن پرداخته میشود توجه به حقیقت ماه محرم است که در همایش محرم، میراث معنوی، فرهنگ عامه به طور ویژه به آن پرداخته می شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی با اشاره به برخی خرافه های ایجاد شده در آیین سوگواری اباعبدا...الحسین(ع) افزود: برخورد و مقابله علمی، مستند و تاریخی با خرافه پرستی و ابداعاتی که به دلیل نا آگاهی در مراسم ماه محرم به وجود آمده یکی از مهمترین پایه ها و اهداف این همایش است.

ابوالفضل مکرمی فر دیدگاه مردم شناسی و فرهنگ عامه در آیین های محرم را از هدف های دیگر همایش برشمرد و گفت: در همایش محرم، میراث معنوی، فرهنگ عامه به آیین ها و مراسمی چون علم گردانی، مسیر عزاداری ها، سبک های سوگواری و ... از زاویه دید مردم شناسی خواهیم پرداخت و تحلیلی بومی شناختی از آن ارائه می کنیم.