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۲۵ دی ۱۳۸۶، ۱۳:۳۲

دکور "ملودی شهر بارانی" مرزبان آماده می‌شود

پروژه تئاتر تلویزیونی "ملودی شهر بارانی" به کارگردانی هنری هادی مرزبان در استودیو 11 ساختمان سیما به مرحله ساخت دکور رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، "ملودی شهر بارانی" به تهیه‌کنندگی علی‌اصغر آزادان در دو قسمت 110 دقیقه‌ای برای گروه ادب و هنر شبکه چهار سیما ساخته می‌شود و مسعود فروتن کارگردان تلویزیونی این تئاتر تلویزیونی است که بر اساس نمایشنامه اکبر رادی تولید خواهد شد.

به گفته آزادان ساخت دکورهای این پروژه تلویزیونی پنجم بهمن‌ماه به پایان می‌رسد و کار به زودی کلید می‌خورد. داستان "ملودی شهر بارانی" در قالب طنز به اختلافات طبقاتی می‌پردازد و در سال‌های جنگ جهانی دوم اتفاق می‌افتد. این تئاتر تلویزیونی روایتگر پزشکی روشنفکر است که بعد از سال‌ها به وطن برمی‌گردد تا در مراسم ختم پدرش شرکت کند و ...

کد مطلب 621103

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