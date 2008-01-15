به گزارش خبرنگار مهر، "ملودی شهر بارانی" به تهیه‌کنندگی علی‌اصغر آزادان در دو قسمت 110 دقیقه‌ای برای گروه ادب و هنر شبکه چهار سیما ساخته می‌شود و مسعود فروتن کارگردان تلویزیونی این تئاتر تلویزیونی است که بر اساس نمایشنامه اکبر رادی تولید خواهد شد.

به گفته آزادان ساخت دکورهای این پروژه تلویزیونی پنجم بهمن‌ماه به پایان می‌رسد و کار به زودی کلید می‌خورد. داستان "ملودی شهر بارانی" در قالب طنز به اختلافات طبقاتی می‌پردازد و در سال‌های جنگ جهانی دوم اتفاق می‌افتد. این تئاتر تلویزیونی روایتگر پزشکی روشنفکر است که بعد از سال‌ها به وطن برمی‌گردد تا در مراسم ختم پدرش شرکت کند و ...