بازار سیاه کپسول گاز و نان در ارومیه گرم شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در حالی که سرمای شدید و افت فشار گاز در ارومیه همچنان ادامه دارد و باعث قطعی شبکه گاز شهری برخی از مناطق این شهرستان شده مردم مجبور شده اند برای تامین کالاهای ضروری خود از جمله نان و کپسولهای گاز چند برابر قیمت واقعی این کالا وجه بپردازند.

به رغم اعلام مسئولان استانی مبنی بر عدم کمبود نان و فعالیت نانواییها، هم اکنون قیمت این کالای اساسی در ارومیه بین 200تا 400 تومان و کپسولهای گاز هم بین 14 تا 17 هزار تومان در بازارهای سیاه به مردم عرضه می شود.

بنا به اعلام برخی مسئولان هنوز ‪ ۴۵‬درصد از مناطق ارومیه با مشکل قطع شبکه گاز شهری روبرو هستند و مردم با مشکلات عدیده ای مواجه شده اند.

در این راستا برای رساندن سوخت جایگزین در مناطقی از ارومیه تا پاسی از شب گذشته تانکرها و وسایل خودرویی دیگر، اقدام به توزیع نفت سفید و گازوئیل در بین مردم می کنند.

هم اکنون مردم برای دریافت سهمیه ‪ ۴۰‬لیتری نفت سفید یا ‪ ۲۰۰‬لیتری نفت گاز گاهی در صفهای طویل و سوز سرمای هوا می ایستند که خود این امر مشکلات دیگری از جمله زد وخورد بین مردم و مامواران شرکت نفت را در پاره ای موارد به دنبال دارد.

بروز بحران قطعی گاز و افت شدید دمای هوا در کنار این مشکلات، موجب ادامه روند تعطیلی مدارس در شهرهای استان و تعطیلی کلیه مقاطع تحصیلی ارومیه در نهمین روز متوالی شده است.

سازمان آموزش و پرورش آذربایجان غربی در پی مشکل تامین سوخت و سرمای شدید هوا، مدارس تمام مقاطع تحصیلی ارومیه را تعطیل اعلام کرده است.

با اعلام تعطیلی امروز مدارس ارومیه، تعطیلی مراکز آموزشی این شهرستان وارد نهمین روز متوالی خود شده است.

بر اساس اعلام این نهاد تعطیلی یا دایر بودن مدارس در سایر شهرستانهای استان با توجه به شرایط آب و هوایی بر اساس تصمیم فرمانداران مشخص خواهد شد.

این در حالی است که در پی سرمای شدید و افت فشار گاز امتحانات پایان ترم تمامی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی آذربایجان غربی نیز بر اساس تصمیم ستاد حوادث غیرمترقبه استان به بهمن ماه موکول شده است.

اکنون دانش آموزان و خانواده های شهرستان ارومیه و شهرهای استان در بلاتکلیفی و نگرانی به سر می برند.

استاندار آذربایجان غربی در این زمینه به خبرنگار مهر در ارومیه گفت: با مذاکراتی که در روزهای گذشته با وزرای نفت، مدیر عامل شرکت گاز کشور انجام داده ایم قطعی گاز در برخی شهرستان های استان به صفر رسیده و در حال حاضر قطعی گاز در ارومیه 40 درصد است.

رحیم قربانی افزود: مسئولان شرکت نفت به صورت شبانه روزی در حال توزیع نفت سفید و نفت گاز هستند و پیش بینی می شود در روزهای آتی مشکل به صورت کامل در استان حل می شود.

وی با اشاره به اینکه روزانه هشت میلیون لیتر نفت سفید و نفت گاز در استان توزیع می شود، گفت: در حال حاضر سیستم سوخت تمام دستگاههای اجرایی، بیمارستانها، مدارس و دانشگاههای استان به گازوئیل تغیر یافته و این امر به توزیع گاز در مصارف خانگی استان کمک می کند.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه از مردم شهرهای مختلف استان به دلیل درک شرایط و همکاری با ارگانهای دولتی در روزهای گذشته قدردانی کرد.

دکتر قربانی همچنین عملکرد مسئولان استان در حل مشکلات مردم و تسریع در سوخت رسانی و تأمین نیازهای مردم را مثبت ارزیابی نمود.

همچنین بر اساس اعلام کارشناسان هواشناسی آذربایجان غربی هوای استان تا 24 ساعت آینده نیمه ابری در نواحی جنوبی استان با بارش پراکنده و وزش باد همراه خواهد بود.

در 48 ساعت آینده نیز هوای استان کمی تا قسمتی ابری در برخی نقاط با وزش باد ملایم پیش بینی می شود.

امروز در ارومیه حداقل دما به 13 درجه سانتی گراد زیر صفر رسید و حداکثر دما نیز 4 درجه سانتی گراد زیر صفر اعلام شده است.

امید می رود مسئولان استانی برای رفع حداقل نیازهای مردم چاره اندیشی کنند تا مردم بتوانند سرمای هوا را با مشکلات کمتری تحمل کنند.