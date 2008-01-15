رامین محسنی درباره ساخت نخستین تجربه بلند سینمایی خود به خبرنگار مهر گفت: "من با توجه به فعالیت‌هایی که در سینما و تلویزیون داشتم، همیشه در پی فیلمسازی در عرصه فیلم بلند بودم و به نوعی هدف اصلی من هم از ابتدا ساخت فیلم بود. فیلمنامه "از دوردست" را خودم نوشتم و علاوه بر تهیه‌کنندگی در بخش سرمایه‌گذاری فیلم نیز مشارکت داشتم."

کورش تهامی در نمایی از "از دوردست"

وی در ادامه افزود: "فیلمنامه "از دوردست" حاصل یک دوران طولانی تجربه من به عنوان یک فرد فرهنگی در جامعه‌ای متلاطم است. من به عنوان فیلمسازی که قرار است فیلم اول خود را بسازم با توجه به شرایط موجود سینمای ایران باید فیلمی متعلق به سینمای تجاری می‌ساختم که فقط جنبه سرگرم‌کننده داشته باشد. اما بر اعتقاد خود پافشاری کردم و فیلمی فرهنگی ساختم که در آن تجربیات خودم مد نظر قرار گرفته بود."

محسنی در ادامه خاطرنشان ساخت: "فیلمنامه این فیلم سه مرحله متفاوت از زندگی یک جوان امروزی را به تصویر می‌کشد. در این فیلم به زندگی سه کاراکتر پرداخته می‌شود که البته یک نفر نقش آنها را ایفا می‌کند. "از دوردست" از سه داستان به هم پیوسته تشکیل شده، اما در نسخه فعلی که در سینما فرهنگ اکران شده، سه اپیزود فیلم با یک کپشن از هم جدا می‌شود."

کارگردان "از دوردست" ادامه داد: "این جوان در فیلم با بازی کورش تهامی سه مرحله مختلف را متناسب با موقعیت شغلی خود تجربه می‌کند که البته از نظر زمانی این سه موقعیت با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند. از نظر نگاه کلی فیلم ایجاب می‌کرد که ما سه موقعیت متفاوت را تعریف کنیم."

محسنی درباره انتخاب بازیگران نیز گفت: "با انتخاب بازیگران حرفه‌ای سعی کردم فیلم را به بالاترین کیفیت برسانم. ما حتی در انتخاب عوامل تولید نیز این موضوع را مد نظر قرار دادیم. مثلا برای انتخاب بازیگر جوان که نقش اصلی را در هر سه اپیزود بازی می‌کند، تهامی بهترین انتخاب بود، به گونه‌ای که در نمایش‌های "از دوردست" در جشنواره‌های خارجی بیشتر منتقدان بازی او و جمشید هاشمپور را تحسین کردند."

وی افزود: "درباره انتخاب هاشمپور نیز من از قبل با ایشان آشنایی نزدیک داشتم و با این شناخت می‌دانستم که وی همیشه دنبال نقش‌های متفاوت است. هاشمپور هم پس از خواندن فیلمنامه "از دوردست" از بازی در آن استقبال کرد و من نیز سعی کردم از ایشان بازی متفاوتی بگیرم که این امر به خوبی محقق شد."

محسنی خاطرنشان ساخت: "فیلم سینمایی "از دوردست" اثری متفاوت و تجربه‌گرا با حضور افراد حرفه‌ای سینماست. موسیقی تاثیرگذار کارن همایونفر یکی از ویژگی‌های فیلم است که تا کنون در جشنواره‌های متعدد مورد استقبال قرار گرفته است. طراحی صحنه خوب ایرج رامین‌فر، فیلمبرداری شاخص فرشاد محمدی، تدوین مناسب بهرام دهقانی و ... نشان از حضور افراد حرفه‌ای است که هر کدام در تولید این اثر نقشی چشمگیر داشتند."

وی با اشاره به حضور "از دوردست" در جشنواره بیست و چهارم فیلم فجر گفت: "متاسفانه در سال‌های اخیر مسئولین سینمایی کشور به فیلم‌های تجربه‌گرا و متفاوت کمتر اهمیت می‌دهند و اینگونه آثار قربانی این نگرش‌ها اشتباه شده است. درست است که فیلم من در جشنواره فجر دو سال پیش بدون هیچ حمایتی نامزد بهترین فیلم اول شد، اما اگر در بخش مسابقه اصلی بود، قطعا بیشتر دیده می‌شد."

این کارگردان سینما در ادامه بیان داشت: "فیلم پس از جشنواره فیلم فجر در جشنواره‌های متعدد خارجی در هند، مکزیک، فرانسه، آمریکا و ... جوایز متعدد نصیب خود کرد و حتی درباره آن منتقدان مطرح خارجی نقدهایی در مجله‌های معتبر نوشتند. اما در ایران بیشتر منتقدان به فیلم‌های مسابقه اصلی جشنواره توجه داشتند، به طوری که بعد از نامزد شدن فیلم، برخی دوستان تازه به فکر دیدن آن افتادند."

وی ادامه داد: "با اینکه در جشنواره بیست و چهارم فیلم فجر فیلمسازانی مطرح چون کیانوش عیاری و عزیزالله حمیدنژاد داور بخش فیلم اول بودند و فیلم من را تایید و نامزد بهترین فیلم این بخش اعلام کردند، اما متاسفانه منتقدان فرهنگی ما سینمای تجربی و متفاوت برایشان جذابیت ندارد. در صورتی که عجیب‌ترین و متفاوت‌ترین فیلم‌های جهان را برای دیدن به همدیگر توصیه می‌کنند. اما درباره سینما خودی نگاهی دیگر دارند."

کارگردان "از دوردست" خاطرنشان ساخت: "متاسفانه جامعه فرهنگی ما به غرض آلوده و به قدری درگیر رقابت و حسادت است که خط اصلی تولید فیلم را فراموش کرده است. در حال حاضر این فیلم به شکلی ناجوانمردانه اکران شده است. ابتدا قرار بود فیلم در 10 سالن به نمایش دربیاید که در حال حاضر در یک سینما بدون هیچ تبلیغی نمایش داده می‌شود. با این حال در هشت روزی که از اکران آن می‌گذرد پنج میلیون فروش داشته است."

وی درباره اکران "از دوردست" ادامه داد: "فروش خوب این فیلم با جود شرایط نامناسب اکران نشان از اسقبال مردم از فیلم‌های فرهنگی دارد. فیلم‌های متفاوت و تجربه‌گرا می‌تواند ذائقه مخاطب را تغییر دهد. با اکران چنین فیلم‌هایی می‌توانیم شرایط را در سینما تغییر دهیم. با نمایش فیلم‌های کمدی سخیف و تکراری که فقط نگرش مادی را دنبال می‌کنند نمی‌توانیم بر ذائقه مخاطب تاثیر بگذاریم."

این فیلمساز با اشاره به نگاه مسئولان فرهنگی به سینما گفت: "متاسفانه فاصله بین شعار تا عمل مسئولان فرهنگی بی‌نهایت شده است. با اینکه سیما فیلم در ساخت "از دوردست" 50 درصد شریک بوده، اما چون فیلم در دوره مسئولیت فردی دیگر در سیما فیلم ساخته شده، برای پخش تیزر در تلویزیون مشکل دارد. اما چون "اتوبوس شب" در زمان مدیر فعلی سیما فیلم ساخته شده، باید به جای تیزر حتی بخش زیادی از فیلم به عنوان تبلیغ از تلویزیون پخش شود."

وی "از دوردست" را اثری موفق دانست و افزود: "این فیلم در جشنواره‌های مختلف اعتبار زیادی برای سینمای ایران کسب کرد، پس چرا باید برای پخش تیزر از تلویزیون دچار مشکل شود؟ برای پخش تیزر این فیلم حتی آنها حاضر نیستند تخفیف بدهند. من از چند مسئول رده بالا خواستم بیایند و فیلم را ببینند. اما آنها از این موضوع استقبال نکردند. حمایت از چنین فیلمسازانی فقط در حد شعار است."

محسنی در ادامه اظهار داشت: "این مسئولان می‌خواهند کارگردانان صاحب فکر و مستقل حذف شوند. در حال حاضر جریانی وجود دارد که می‌خواهد این فیلمسازان با مصیبت فیلم بسازند، اگر هم با شرایط سخت فیلم ساختند نتوانند اکران کنند و اگر هم با چنین شرایط دشواری فیلم را نمایش دادند، با سنگ انداختن جلو پای آنها نگذارند شرایط خوب اکران نصیبشان شود. اما آنها باید بدانند که با تمام این مشکلات و سنگ‌اندازی‌ها جوانان با نگاه مستقل راه خود را پیدا می‌کنند و به کارشان ادامه می‌دهند."

کارگردان فیلم سینمایی "از دوردست" گفت: "کشورهای کوچک اطراف ما که شاید نه پیشینه تاریخی دارند و نه صنعت سینما، در حال حاضر مشغول تولید فیلم و برگزاری جشنواره‌های مطرح هستند و با وجود این شرایط و نگاه مسئولان فرهنگی، ما در چند سال آینده در حوزه سینما حرفی برای گفتن نخواهیم داشت."

محسنی در پایان خاطرنشان ساخت: "من از مسئولان وقت که شرایط ساخت این فیلم را برای من فراهم کردند سپاسگزارم. اما روی صحبت من با آقایان ضرغامی، وزیر ارشاد و مهندس جعفری جلوه است. من از معاون سینمایی که دغدغه ساخت فیلم فرهنگی دارد چند بار برای دیدن فیلم دعوت کردم. من با گرفتن جایزه و جلب توجه منتقدان مطرح خارجی جوابم را گرفته‌ام و "از دوردست" هم خوشبختانه مخاطب خود را دارد. اما از مسئولان می‌خواهم به کلیت سینما فکر کنند."