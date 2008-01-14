اعتبار لازم برای دوبانده کردن محور جیرفت - کهنوج تامین نشده است

حسین مسلمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساخت باند دوم محور کهنوج به جیرفت با توجه به باریک بودن مسیر کنونی و احتمال تصادفات جاده ای، نقش مهمی در کاهش تصادفات این شهرستان دارد.

مسلمی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه شهرستانهای کهنوج و جیرفت از مراکز مهم کشاورزی کشور محسوب می شود با دو بانده شدن این محور، اقتصاد کشاورزی نیز رشد خواهد یافت.

وی عنوان کرد: هم اکنون ساخت این محور به کندی پیش می رود و پیگیری های مسئولان استان نیز تاکنون نتیجه نداده است.

فرماندار کهنوج با اشاره به اینکه اعتبار مورد نیاز باید از طریق وزارتخانه تامین شود، بیان داشت: در سال جاری برای ساخت مرحله اول این محور، 15 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته در حالی که بودجه پیش بینی شده برای این مرحله بیش از 200 میلیارد ریال بوده است.

وی یادآور شد: برای ساخت باند دوم محور کهنوج - جیرفت و کهنوج - رودان به طول 196 کیلومتر، 900 میلیارد ریال اعتبار تصویب شده و از اواخر سال گذشته تاکنون تنها 23 کیلومتر از این محور احداث شده است.