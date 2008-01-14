به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمدرضا نهاوندی ‌پور، عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این تعداد ‪ شامل 41 طرح دام و طیور، 11 طرح ترویجی و بهره‌ وری، 12 طرح آب و خاک، 21 طرح شیلاتی و دو طرح صنایع روستایی است.

وی سرمایه ‌گذاری انجام‌ شده برای طرحهای قابل بهره‌ برداری در دهه فجر امسال را بیش از 87 میلیارد و 510 میلیون ریال عنوان کرد.

نهاوندی پور همچنین با اشاره به فعالیت هعای صورت گرفته در بخش شیلات استان زنجان، طرحهای شیلاتی آماده بهره ‌برداری در دهه فجر امسال را هفت طرح عنوان کرد و افزود: امسال همزمان با دهه فجر، استخر خاکی و سه استخر بتونی پرورش ماهی قزل ‌آلا و مجتمع پرورش ماهیان سرد آبی مداربسته در سطح استان زنجان به بهره برداری خواهد رسید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان بیان داشت: با بهره ‌برداری از این طرحها برای 161 نفر شغل ایجاد خواهد شد.

نهاوندی پور همچنین از بهره برداری 84 طرح کشاورزی از ابتدای سال جاری در سطح استان خبر داد و افزود: پیش‌ بینی می‌شود تعداد طرحهای به بهره برداری رسیده بخش کشاورزی تا پایان امسال به 170 مورد می رسد.

وی با بیان اینکه این تعداد طرح به بهره برداری رسیده با اختصاص اعتباری معادل 47 میلیارد ریال بوده است، گفت: طرح ‌های بخش امور دام 31 واحد گاوداری شیری، شش واحد بره ‌پروری، دو واحد گوساله ‌پروری، یک‌ واحد پرورش اسب و یک واحد پرورش مرغ گوشتی است.