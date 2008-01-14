سایت اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهریار راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، احمد ربیع زاده، ظهر امروز در جلسه کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات شهرستان شهریار اظهار داشت: هدف از راه اندازی این سایت، اطلاع رسانی دقیق اخبار و اطلاعات مربوط به انتخابات به تمامی شهروندان است .

وی افزود: تمامی دستگاه های اجرایی این شهرستان باید همکاری لازم را با رسانه ها در ارائه و انعکاس اخبار انتخابات داشته باشند تا از طریق آگاهی بخشی به مردم، انتخاباتی سالم در این شهرستان برگزار شود .

این مسئول از دستگاه های اجرایی و اصحاب رسانه خواست برای حضور و مشارکت همه جانبه و حداکثری مردم تلاش کنند زیرا با حضور حداکثری افراد در انتخابات، نظام مقدس جمهوری اسلامی تداوم می یابد و یاس و نا امیدی دشمنان افزایش را افزایش می دهد .

رئیس ستاد انتخابات شهرستان شهریار بیان داشت: انتخابات یکی از عوامل تاثیرگذار در زندگی تمام افراد جامعه است و باید از شایعه پراکنی ها در مورد کاندیداها، تشویش اذهان عمومی و تخریب شخصیت آنها جلوگیری شود .

ربیع زاده خاطرنشان کرد: کمیته اطلاع رسانی انتخابات این شهرستان در آستانه انتخابات CD و بنرهای حاوی تصاویر و تمثالهای امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب را تهیه و در اختیار شهرداری این شهرستان قرار داده است تا در سطح شهر نصب شود .

وی یادآور شد: در سطح شهرستان شهریار، 58 نفر برای انتخابات نام نویسی کرده اند و تعداد دیگری نیز در وزارت کشور ثبت نام کرده اند که هنوز تعداد آنها مشخص نیست .

این مسئول اعلام کرد: بر اساس قانون، استفاده از هرگونه پلاکارد، پوستر و دیوار نویسی، بنر، کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی در زمان تبلیغات از طرف کاندیداهای انتخاباتی و طرفداران آنها ممنوع است و این افراد تنها می توانند از طریق پخش عکس و تراکت، زندگی نامه، جزوه همچنین برگزاری جلسات پرسش و پاسخ و سخنرانی آزاد به تبلیغات بپردازند.