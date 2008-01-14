ثبت نام داوطلبان نامزدی انتخابات شوراهای روستایی در هرمزگان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علیرضا پاکدامن، ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: با اجرای ماده 46 آیین نامه اجرای انتخابات شورای روستا و بخش از صبح امروز به مدت یک هفته ثبت نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی روستا در حوزه های انتخابیه روستاهای پاراتیان، آخران و جنگل گاف بخش بشاگرد شهرستان جاسک، روستای گچین بالا و پایین، بخش مرکزی شهرستان بندرعباس، روستای ته لوی بخش مرکزی شهرستان بندرخمیر، روستای دق دزان بخش مرکزی شهرستان حاجی آباد استان هرمزگان آغاز شد.

وی مدارک مورد نیاز برای واجدین شرایط قانونی جهت ثبت نام در انتخابات شورای اسلامی روستا را به همراه داشتن اصل شناسنامه عکسدار، چهار قطعه عکس و دو نسخه تصویر کلیه صفحات شناسنامه و اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا مدرکی دال بر مشخص بودن وضعیت خدمت وظیفه عنوان کرد.

انتخابات میان دوره ‌ای شورای اسلامی روستا 24 اسفندماه همزمان با انتخابات هشتمین دوره انتخابات مجلس برگزار می ‌شود.