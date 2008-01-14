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۲۴ دی ۱۳۸۶، ۱۶:۴۵

تعداد سینماهای "از دوردست" به سه می‌رسد

تعداد سینماهای "از دوردست" به سه می‌رسد

فیلم سینمایی "از دوردست" که به تازگی در سینما فرهنگ روی پرده رفته، از چهارشنبه در دو سالن کانون و میلاد هم اکران می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، "از دوردست" که از 12 دی در سینما فرهنگ اکران شده، نخستین تجربه سینمایی رامین محسنی است و در بیست و چهارمین جشنواره فیلم فجر نامزد دریافت سیمرغ بهترین فیلم اول بود.

فیلم سه موقعیت از زندگی یک جوان امروزی را در شهر تهران در سه اپیزود کتابسوزان، تنفس و طلوع به تصویر می‌کشد. قهرمان "از دوردست" در این فیلم به عنوان یک دانشجو سینما، یک تاجر علاقمند به نقاشی و یک آرشیتکت سفری درونی به سوی احساسی معنوی را از سر می‌گذراند.

جمشید هاشمپور، کورش تهامی، بهناز جعفری، داریوش ارجمند، همایون ارشادی، محبوبه بیات، مهدی میامی، کمند امیرسلیمانی، ابراهیم آبادی و بیوک میرزایی بازیگران فیلم هستند و سایر عوامل آن عبارتند از مدیر فیلمبرداری: فرشاد محمدی، طراح صحنه و لباس: ایرج رامین‌فر، تدوین: بهرام دهقانی، موسیقی: کارن همایونفر، طراح گریم: جلال معیریان و مدیر تولید: رضا زنجانیان وفا.

"از دوردست" تاکنون جوایزی همچون پلنگ نقره‌ای سومین جشنواره آکاپولکو مکزیک را از آن خود کرده و در جشنواره‌های کرالا، ونکوور، اسپوکن واشینگتن، شیکاگو و ... نیز برگزیده شده است.

کد مطلب 621361

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