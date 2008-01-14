به گزارش خبرنگار مهر، "از دوردست" که از 12 دی در سینما فرهنگ اکران شده، نخستین تجربه سینمایی رامین محسنی است و در بیست و چهارمین جشنواره فیلم فجر نامزد دریافت سیمرغ بهترین فیلم اول بود.

فیلم سه موقعیت از زندگی یک جوان امروزی را در شهر تهران در سه اپیزود کتابسوزان، تنفس و طلوع به تصویر می‌کشد. قهرمان "از دوردست" در این فیلم به عنوان یک دانشجو سینما، یک تاجر علاقمند به نقاشی و یک آرشیتکت سفری درونی به سوی احساسی معنوی را از سر می‌گذراند.

جمشید هاشمپور، کورش تهامی، بهناز جعفری، داریوش ارجمند، همایون ارشادی، محبوبه بیات، مهدی میامی، کمند امیرسلیمانی، ابراهیم آبادی و بیوک میرزایی بازیگران فیلم هستند و سایر عوامل آن عبارتند از مدیر فیلمبرداری: فرشاد محمدی، طراح صحنه و لباس: ایرج رامین‌فر، تدوین: بهرام دهقانی، موسیقی: کارن همایونفر، طراح گریم: جلال معیریان و مدیر تولید: رضا زنجانیان وفا.

"از دوردست" تاکنون جوایزی همچون پلنگ نقره‌ای سومین جشنواره آکاپولکو مکزیک را از آن خود کرده و در جشنواره‌های کرالا، ونکوور، اسپوکن واشینگتن، شیکاگو و ... نیز برگزیده شده است.