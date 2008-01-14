نگاه اعتدال و توسعه به ریاست جمهوری فراتر از مجلس است/ اعتدال گرایی به معنای "دوپهلو گویی" نیست

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدباقر نوبخت، دبیرکل حزب اعتدال و توسعه، عصر امروز در کنفرانس خبری خود در محل دفتر این حزب به سئوالات متنوع خبرنگاران پاسخ داد.

دبیرکل حزب اعتدال و توسعه در مورد انتخاب سرلیست این حزب ، گفت: اعلام زودهنگام سرلیست ها وجهی ندارد و ما همان موقع انتخابات، سرلیست خود را اعلام می کنیم.

وی در مورد نقش آیت الله هاشمی رفسنجانی در تدوین لیست انتخاباتی این گروه گفت: قطعا آقای هاشمی در تدوین لیست، دخالتی نمی کنند البته وظیفه ماست که از مشورت های ایشان بهره مند بشویم ولی لیست مستقلا از طرف خود ما انتخاب می شود.

نوبخت در پاسخ به این سئوال که آیا علت عدم حضور حزب اعتدال و توسعه ، نگرانی از رد صلاحیت کاندیداهای این حزب یا انتخابات آتی ریاست جمهوری بوده است ، گفت: نگرانی هایی در مورد تایید صلاحیت وجود دارد البته این علت تامه نبوده است، ما در عرصه انتخابات به عنوان یک وظیفه ملی حضور خواهیم یافت و معتقد به قهر کردن نیستم.

نوبخت تصریح کرد: قطعا نگاه فراتر را به انتخابات ریاست جمهوری خواهیم داشت و معتقدیم که باید دایره اعتدال گرایی را گسترش بدهیم.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص حضور زنان و جوانان در لیست و برنامه انتخاباتی حزبش گفت : در ماه گذشته انتخابات شورای مرکزی حزب بود و اگر به متوسط سن و جنسیت شورای مرکزی جدید را نگاه کنیم، توجه ما به زنان و جوانان معلوم می شود.

نوبخت در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از وی در مورد "بحرانی بودن" شرایط کشور سئوال کرد، گفت: ما هیچ گاه نگفته ایم که شرایط کشور بحرانی است و اگر یک دور بازبینی کنیم می توانیم بفهمیم که شرایط عادی است یا خیر.

وی افزود : وضعیت کدام کشورعادی است در حالی که پرونده اش در شورای امنیت، مطرح است؟ کدام کشور شرایط اش عادی است در حالی که قدرت بزرگ جهان و بقیه کشورهای صنعتی در جهت اعمال تحریم های اقتصادی آن گام برمی دارند و این تحریم ها می تواند در جهت مسیر توسعه یافتگی مانع ایجاد کند .

نوبخت تصریح کرد : من فکر نمی کنم با این اتفاقات، بتوانیم بگوییم شرایط ویژه نیست، مقام معظم رهبری هم در سخنان اخیرشان گفتند که شرایط کشور ویژه است، ما بعد از انقلاب بارها شرایط ویژه داشتیم که باید متناسب با آن برنامه ریزی کنیم.

دبیرکل حزب اعتدال و توسعه اظهار داشت: کشوری که برای توسعه یافتگی آن سندی تنظیم شده باشد ولی شاخص ها نشان بدهد که از آن سند عقب است، این نشانه غیرعادی بودن اوضاع است.

نوبخت در مورد شایعه انشعاب حزب اعتدال و توسعه گفت: این موضوع انشعاب نبود، چند نفر استعفا کردند و برخی هم اصولا رای نیاوردند، حزب کار خودش را می کند، اینکه ممکن است در بعضی از مسائل، اختلاف نظر داشته باشد، هیچ یک از تصمیات حزب اینطور نبوده است که با اتفاق آراء اتخاذ شود، تفاوت نظر همیشه وجود داشته است.

دبیرکل حزب اعتدال و توسعه خاطر نشان کرد: اعتدال گویی به معنای "دوپهلو گویی" نیست.هریک از جریانات اصولگرا یا اصلاح طلب اگر از مسیر اعتدال خارج شوند، ما منتقد آنها خواهیم بود.

وی گفت: بازهم انتقادات خود دولت را به صراحت بیان خواهیم کرد، چون ما به عنوان حزب سیاسی وظیفه داریم، آنچه که به مصلحت و ضرر مردم است، به صراحت بگوییم، اگر همین روند ادامه پیدا کند، شتاب انتقادات خود را افزایش خواهیم داد، چون ماهم در واگن های قطار هستیم و اینکه بعضی ها ترمز و دنده قطار را بیرون انداخته اند، ما می خواهیم زندگی کنیم!

نوبخت مجددا تاکید کرد: به مجامع بین المللی شکایت نمی کنیم، چون مسائل را مسائل داخلی می دانیم.

وی تصریح کرد: رویکرد جامعه اعتدالی و واقع بینانه است، در آخرین انتخابات هم مردم همه لیست ها را کنار هم گذاشتند و افراد قوی را انتخاب کردند.

دبیرکل حزب اعتدال و توسعه در پاسخ به سئوالی در خصوص پیش بینی ترکیب مجلس هشتم گفت: فکر می کنم در مجلس هشتم دو جناح بسیار به هم نزدیک باشند.

به گزارش مهر، نوبخت با اشاره به اینکه مسئولان دولت "فرافکنی" می کنند، گفت: در مسائلی مثل تورم، مثل مسکن و حتی اخیرا گاز هم چنین حرفهایی را زدند، حتی شنیده ایم که گفته شده قطع گاز توسط منتقدان دولت انجام شد، اینها بودند که ترکمنها را تحریک کردند که گاز را قطع کنند! این گونه فرافکنی ها پاسخ نمی دهد.

بحث جاسوسی موسویان که از خانواده شهدا و از خدمت گزاران نظام است ، بسیار ناجوانمردانه و بی رحمانه بود

وی در خصوص استراتژی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری گفت: ما روی چند نفر داریم فکر می کنیم و به آینده بسیار امیدوارم هستیم.

نوبخت در مورد پرونده حسین موسویان هم گفت : در مورد پرونده موسویان خود من یکی از نخستین کسانی بودم که با صراحت گفتم که وقتی وزارت اطلاعات تشخیصی داد و عمل کرد، ما می دانستیم سرانجام پرونده چه می شود، آنکس که حسابش پاک است، هراسی از رسیدگی ندارد، قوه قضاییه در همان مرحله اول ، حتی قرار مجرمیت را هم قبول نکرد.

وی تصریح کرد: بحث جاسوسی موسویان که از خانواده شهدا و از خدمت گزاران نظام است ، بسیار ناجوانمردانه و بی رحمانه بود

دبیرکل حزب اعتدال و توسعه در بخش دیگری از سخنانش گفت : اهداف دولت جذاب است و می خواهد کار ماندگاری انجام دهد، اما با روش غلطی این هدف را دنبال می کند، روشی که انتقادات زیادی به آن وارد است، الان وضع طوری است که هرکس یا هر نهادی نظر کارشناسی مغایر دولت داشته باشد، برکنار یا منحل می شود، سازمان مدیریت، سر یک دولت بود که انحلال آن جای تامل داشت .

وی که در دوره نمایندگی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بود در مورد شیوه بودجه نویسی جدید دولت نهم گفت: من هم معتقدم که نظام فعلی بودجه نویسی کشور ، مطلوب نیست و باید اصلاح شود، اما روش آن چیست؟ بودجه باید شفاف باشد و ریال ریال آن معلوم باشد که کجا خرج می شود.

نوبخت حذف تبصره های بودجه و اصرار دولت بر این روش را توهین به نمایندگان خواند و گفت: روش دولت در تنظیم بودجه، تحقیر و توهین نمایندگان مجلس بود، از نظر قانونی ، برای اجرایی شدن مشکل دارد.

وی اظهار امیدواری کرد مجلس هفتم، تصمیم درستی در خصوص شیوه غلط بودجه نویسی دولت بگیرد و گفت: مجلس هفتم در پاره ای از موارد استقلال خوبی نشان داد و امیدواریم در مورد بودجه هم چنین استقلالی را به خرج بدهد، حق نداریم ثروت نسل های آینده را خرج رضایت موقت کنیم.