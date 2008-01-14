مرحله جدید ثبت نام وام خود اشتغالی در مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حسین نژاد عصر دوشنبه در نشست خبری با نمایندگان خبرگزاریهای استان در ساری افزود: افراد بیکار با مدرک تحصیلی دانشگاهی، دیپلمه های کار و دانش، دارندگان گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای و افرادی که دو سال سابقه تجربی در شغل درخواستی دارند می توانند برای دریافت وام نام نویسی کنند.

وی خاطر نشان کرد: حداکثر سقف این وام 10 میلیون تومان با کارمزد چهار درصد و بازپرداخت پنج سال است.

مدیر صندوق مهر امام رضا مازندران با اشاره به پرداخت وام ازدواج امسال به بیش از 84 هزار نفر در استان تصریح کرد: بیش از سه هزار نفر در استان پارسال 183 میلیارد و 750 میلیون ریال تسهیلات اشتغالزایی دریافت کردند.

به گفته وی، نیمی از تسهیلات به متقاضیان در 95 روستای نمونه پرداخت شد.