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۲۴ دی ۱۳۸۶، ۱۷:۵۶

مرحله جدید ثبت نام وام خود اشتغالی در مازندران آغاز شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر صندوق مهر امام رضا مازندران از آغاز مرحله جدید ثبت نام وام خود اشتغالی در استان خبر داد و گفت: ثبت نام از متقاضیان تا دهم بهمن ماه ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حسین نژاد عصر دوشنبه در نشست خبری با نمایندگان خبرگزاریهای استان در ساری افزود: افراد بیکار با مدرک تحصیلی دانشگاهی، دیپلمه های کار و دانش، دارندگان گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای و افرادی که دو سال سابقه تجربی در شغل درخواستی دارند می توانند برای دریافت وام نام نویسی کنند.

وی خاطر نشان کرد: حداکثر سقف این وام 10 میلیون تومان با کارمزد چهار درصد و بازپرداخت پنج سال است.

مدیر صندوق مهر امام رضا مازندران با اشاره به پرداخت وام ازدواج امسال به بیش از 84 هزار نفر در استان تصریح کرد: بیش از سه هزار نفر در استان پارسال 183 میلیارد و 750 میلیون ریال تسهیلات اشتغالزایی دریافت کردند.

به گفته وی، نیمی از تسهیلات به متقاضیان در 95 روستای نمونه پرداخت شد.

کد مطلب 621410

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