طرح پرداخت خسارت در صحنه تصادف نیازمند بازنگری است

سردار رضا زارعی در حاشیه افتتاح 27 کلانتری و پاسگاه به خبرنگار مهر گفت: طرح پرداخت خسارت در صحنه تصادف برای نخستین بار در کشور در برخی از شهرهای استان تهران به اجرا درآمده است اما ضروری است در جلسه ای این طرح مورد بازنگری قرار گیرد و بخشهایی از آن اصلاح شود.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون سقف پرداخت خسارت در صحنه تصادف معادل دو میلیون ریال است که پیشنهاد شده این رقم به پنج میلیون ریال افزایش یابد.

زارعی تاکید کرد: در صحنه تصادف بیشترین منابع مالی مردم اتلاف می شود که افزایش سقف پرداخت می تواند بخشی از این خسارات را جبران کند.

وی متذکر شد: طرح پرداخت خسارت در صحنه تصادف در راستای خدمت رسانی فوری به حادثه دیدگان به عنوان پایلوت در برخی شهرهای استان تهران اجرا شده است.