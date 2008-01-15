برگزاری مسابقات در ازبکستان به نفع ماست / مربیان ایرانی ضعیف نیستند

علی دوستی درگفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص معرفی ازبکستان به عنوان میزبان مرحله نهایی مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا ضمن بیان مطلب فوق افزود: دو دوره برای برگزاری تمرینات و دیدارهای تدارکاتی به این کشور سفر کرده ایم. ضمن اینکه نزدیکی مسیر و تشابه وضعیت آب و هوایی کشورمان با محل برگزاری رقابت های نهایی به سود ما خواهد بود.

وی ادامه داد: پیشرفت تیم های پایه ازبکستان درسال های اخیر باعث شد آنها میزبانی رقابت های زیر 13 سال، مسابقات فوتسال قهرمانی و همچنین مرحله نهایی مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا را برعهده بگیرند و امیدوارم در زمان برگزاری این رقابت ها از نظرمیزبانی با مشکلی مواجه نشوند.

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان همچنین درمورد برنامه های آماده سازی تیمش تاکید کرد: شرایط نامساعد جوی باعث تعطیلی فوتبال کشور شد و ما هم از این قاعده مستثنی نبودیم، به همین دلیل به بازیکنان اجازه دادیم دراین زمان ضمن استراحت، فرصت لازم برای حضور درمراسم سوگواری حضرت امام حسین (ع) را داشته باشند.

دوستی اضافه کرد: برنامه های آماده سازی تنظیم شده ما تا پایان مرحله نهایی مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا درکمیته جوانان وجود دارد و مطمئنا برای ارائه آنها به علی کفاشیان و تائید نهایی ایشان، منتظرهستم تا ظرف روزهای آینده و پس از آنکه وقت مناسبی بدست آید و سر رئیس جدید فدراسیون خلوت تر شود، به دیدارشان بروم.

وی خاطرنشان کرد: طبق برنامه ریزی قبلی، اردوی بعدی ما اول بهمن در کیش برگزار می شود. مطمئنا بازیکنان حاضردرتیم فوتبال نوجوانان درحاشیه امنیت قرار ندارند و اگر دراین اردوها ضعیف باشند، خط خواهد خورند و ازبین بازیکنان مستعد در پایگاه های استعدادیابی جانشینان آنها انتخاب خواهد شد.

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان درپایان درخصوص انتخاب سرمربی تیم ملی اظهار داشت: درایران مربیان بزرگی حضور دارند که می توان از پتانسیل آنها برای موفقیت تیم ملی استفاده کرد. باید اعتقادمان به آن سمت و سو برود که از این افراد به خوبی استفاده کنیم زیرا مربیان ایرانی ضعیف نبوده و حتی درصورت اینکه زمان و امکانات لازم دراختیارشان قرار بگیرد، می توانند نتایج بسیار خوبی را درمیادین بین المللی بدست آورند.