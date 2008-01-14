  1. استانها
  2. تهران
۲۴ دی ۱۳۸۶، ۱۷:۴۸

چهره نورانی عاشورا با خرافات مشوش می شود

کرج - خبرگزاری مهر: امام جمعه فردیس کرج گفت: عاشورای حسینی نورانی تر از آن است که با خرافات و بدعتها گرفتار گذر زمان شود اما به هر روی باید مراقب باشیم تا چهره نورانی عاشورا با خرافات مشوش نشود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دکتر علی اکبر ایمانی عصر امروز در گردهمایی مشترک پلیس با یاران پلیس در تالار شهیدان نژادفلاح کرج اظهار داشت: اگر جلوی رشد برخی خرافات و بدعتها در عزاداری حسینی را سد نکنیم برخی واقعیتهای این حادثه عظیم در پس پرده ابهام پنهان خواهند شد.

وی با اشاره به آیات 25 و 26 سوره ابراهیم خاطرنشان کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز تاکید کرده اند عاشورا و عزاداری تنها به ذکر صفات ظاهری ائمه و معصومین نیست و نباید ابعاد عظیم این واقع به ابروی کمانی، قد رشید و بازوی سترگ خلاصه شود.

ایمانی تاکید کرد: ورود بدعت و خرافه به عزاداریها از نقشه های دشمنان است اما بی شک روزی گرد و غبارها زدوده می شود و هدایت هدایتگران واقعی ثمر خواهد داد.

وی تصریح کرد: برخی اعمال که آگاهانه یا از روی عدم شناخت در عزاداری سالار شهیدان انجام می شود زمینه سوء استفاده دشمنان را فراهم می سازد و شیعیان نباید چنین فرصتی در اختیار دشمن قرار دهند.

ایمانی یادآور شد: عاشورا حادثه ای اتفاقی و برحسب تصادف نبوده است بلکه با تدبیر امام حسین (ع) و برای ماندگاری دین خدا به وقوع پیوسته است.

وی متذکر شد: عاشورا فروعات دین از جمله تبری و تولی را زنده کرد و بیزاری جستن از دشمنان دین خدا و پیروی از ولایت را به همگان گوشزد کرد.

کد مطلب 621436

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها