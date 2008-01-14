ابراز همدردی رئیس دانشگاه تهران با خانواده دکتر شهیدی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امید معاون اداری و مالی، مهندس زیویار و دکتر ضیایی مشاوران رئیس دانشگاه تهران وی را در این دیدار همراهی کردند.

دکتر جعفر شهیدی که از تیر ماه امسال به علت عفونت ریه تحت نظر و معالجه پزشکان قرار داشت صبح روز گذشته دار فانی را وداع گفت. دکتر شهیدی تابستان امسال به علت پنومونی (عفونت ریه) در بخش سی سی یو بیمارستان کسری بستری شده بود.

جعفر شهیدی از مفاخر و بزرگان ادب ایران زمین در سال 1297در شهر بروجرد به دنیا آمد. وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در بروجرد به پایان رسانید سپس اندک مدتی را در حوزه علمیه قم در خدمت آیت الله آقاحسین بروجردی و سایر علما و مراجع به تحصیل فقه و اصول پرداخت.

سپس برخورد و آشنایی استاد شهیدی با دکتر محمد معین باب آشنایی و حضور استاد شهیدی را در خدمت علامه دهخدا گشود و او بعد از تشکیل سازمان لغت نامه دهخدا معاونت سازمان را برعهده گرفت که با مرگ استاد معین، وی مسئول این سازمان شد.

شهیدی در زمینه های ادب فارسی و همچنین ادبیات عرب، استادی کامل و به نام است. وی همکاری و موانست با اساتیدی چون بدیع الزمان فروزانفر، جلال همایی، دهخدا، محمد معین و ... را نیز در پرونده دارد.

استاد جعفر شهیدی با درجه دکتری ادبیات فارسی صاحب آثار و تألیفات فراوانی است که از آن جمله می توان به: «انقلاب بزرگ، زندگی حضرت سجاد، زینب (س) شیرزن کربلا، محدودیت در اسلام، زندگانی حضرت زهرا(س) و....» اشاره کرد.

اما بارزترین و شاید ماندگارترین کار استاد شهیدی ترجمه شیوا، مسجع و روان او از نهج البلاغه باشد که این ترجمه در سال 1369 به عنوان کتاب سال برگزیده شد.