دستگاه های اجرایی خراسان رضوی با آمادگی کامل با موج سرما مقابله کردند

سید مهدی سیادتی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: همراه با آغاز موج سرما در خراسان رضوی کلیه دستگاه های اجرایی، سازمانهای امداد رسان و فرمانداری های سطح استان با آمادگی قبلی وارد عمل شدند و عملیات امداد رسانی را با موفقیت کامل انجام شد.

وی تصریح کرد: پاکسازی معابر شهری سطح استان به وسیله شهرداری ها به طور کامل انجام شده همچنین اداره کل راه و ترابری خراسان نیز با اعزام ماشین آلات لازم کلیه راهدهای اصلی را باز نگهداشته است.

سیادتی با بیان اینکه عبور و مرور در راه های روستایی طی روزهای اخیر همواره برقرار بوده است، اظهار داشت: تنها مشکل در بخش حمل آرد در استان گزارش شده بود که با کمک دستگاه های اجرایی وضعیت به حالت عادی برگردانده شد.

وی عنوان کرد: با افزایش سهمیه های سوخت و تامین کامل مواد سوختی و مایحتاج عمومی مردم در مناطق دور افتاده استان، تلاش شده است تا رضایت مردم بیش از پیش حاصل شود.

سیادتی یادآور شد: تنها گلایه مردم نوسانات افت فشار گاز است که از طرق مختلف در حال پیگیری است.

وی بیان داشت: بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی استان تا روز سه شنبه از برودت هوا کاسته خواهد شد و توصیه می شود مردم از مسافرتهای غیر ضروری پرهیز و مسائل ایمنی را رعایت نمایند.