امروز در تاريخ

فرار مردم از جنگ با حسين ابن علي ع :





در چنين روزي در سال 61 ه ق عبيدالله بن زياد در نامه اى به عمر بن سعد از او خواست كه در ميدان جنگ حاضر گردد و با حسين ابن علي به جنگ بپردازد . در اين حال عمر سعد در كربلا با سپاهيان بسيار آماده بود . ابن زياد در اين مسير از عمر سعد خواست كه به هيچ روي از فرامين وي سر بر نتابد و همواره در اطاعت امير كوفه باقي بماند .امام حسين (ع) پس از آگاهي از اين امر بيعت با مظاهر ظلم وستم را رد كردند و آنرا نپذيرفتند . آن حضرت در مسير سفر به كوفه وضعيت خود را بارها مشخص كرده بودند و اين حديث كه در مسير كوفه از آن حضرت روايت شده است بيانگر انديشه والاي آن امام همام در خصوص مرگ و زندگي است : فان تكن الـدنـيا تعـد نـفيسـه فدار ثـواب الله اعلـى و انبـل و ان تكن الاموال للترك جمـعهـا فما بال متروك به المـرء يبـخل و ان تـكـن الارزاق قسمـا مقسما فقلـه حرض المرء فى الكسب اجمل و ان تكـن الا بدان للموت انشات فقتل امرء بالسيف فى الله افضل عليكم سلام الـلـه يـا آل احـمد فانى ارانى عنكم سوف ارحل. « زنـدگـى دنياگر چه نفيـس و پـربهاست, ولـى پاداش خـدا در جهان ديگـر بالاتـر و پربهاتر است. و اگر سرانجام جمع آورى مال و ثروت ترك نمـودن آن است, پـس نبايد مرد براى آن بخل ورزد. و اگـر زوريهاى بنـدگان, تقسيـم و مقـدر شـده است, پـس كمـى حـرص مرد در كسب ,زيباتر. و اگر بـدنها براى مرگ آفريده است, پـس كشته شـدن مرد در راه خـدا چه بهتر. درود بر شما اى خاندان پيامبر , كه مـن به زودى از ميان شما كوچ خواهـم كرد. » ( مناقب ابن شهر آشوب ، ج4 ، ص 95 ) . در همين روز بسياري از سربازان لشكر كفر كه براي جنگ و قتال با امام حسين ع خود را در دشت كربلا آماده ساخته بودند چون مى دانستند كه جنگ با امام حسين عليه السلام در حكم جنگ با خدا و پيامبر اوست لذا از فرمان فرماندهان خود سرباز مي زدند و از معركه مي گريختند .



روز امور تربيتي و تربيت اسلامي :



در چنين روزي در سال 1359 به همت شهيدان رجايي و باهنر امور تربيتي به عنوان يكي بخش جدايي ناپذير از تعليمات تاسيس شد .پس از انقلاب اسلامي يكي از مهمترين دغدغه هاي مردم و مسوولان ايجاد روحيه ديني و تقويت نماد هاي در ميان دانش آموزان به عنوان نسل نوپاي جامعه بود . به همين دليل نام آموزش و پرورش بايد در پرورش ديني نيز تجلي مي يافت . به همين مسوولان امر تصميم گرفتند نهاد امور تربيتي در وزارت آموزش و پرورش را با هدف پاسداري از اصول و ارزشهاي و دستاوردهاي انقلاب اسلامي ، برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي بين نهادهاي مختلف فرهنگي كشور، تلاش در جهت اشاعه فرهنگ اسلامي در ميان دانش آموزان ، نظارت بر فعاليت هاي پرورشي مدارس و استفاده از دبيران و افراد خبره در تربيت ديني نسل جوان جامعه و... تشكيل شد .

هر نهاد تربيتي در مدارس از سه عضو مدير مدرسه ، مربي تربيتي ، و يكي از معلمان دلسوز تشكيل مي گردد .



بازداشت رييس ركن 2:

در چنين روزي در سال 1336 سرلشكرمحمد ولي قره ني معاون ستاد مشترك ارتش و رئيس ركن 2 بازداشت شد . گفته مي شد وي قصد انجام كودتا در كشوررا داشته است. سرلشكر قره ني در مسير انقلاب اسلامي تلاش هاي فراواني كرد و پس از انقلاب اسلامي نيز نخستين رييس ستاد مشترك ارتش بود . قره ني پس از ورود به اتاق رييس دستور پايين آوردن عكس هاي شاه و خانواده او را صادر كرد و گفت :« ما اينك وارث ار تش از هم پاشيده اي هستيم كه اسمش ارتش شاهنشاهي بود و مدعي بود كه مجهز ترين ارتش دنياست . شايد هم از جهت تجهيزات و اسلحه و مهمات اين طور بود اما آنچه اين ارتش احتياج داشت ايمان و وجدان و آرمان بود كه فاقد آن بود . در شهريور ماه 1320 كه فرماندهان ارتش مدعي شاه پرستي بودند و مي گفتند كه حاضرند خود و فرزاندنشان را زير ماشين شاه قرباني كنند در برابر ارتش جوان شوروي پا به فرار گذاشتند و امروز همان ارتش پر مدعا در برابر مشتي جوان بي سلاح يا گروهي با سلاح اندك پا به فرار گذاشتند و نابود شدند زيرا اين جوانان ايمان داشتند و ارتش فاقد آن بود .»



ادعاي خود مختاري در كردستان ! :





در چنين روزي در سال 1357 ه ش كميته اي متشكل از « سربازان انقلاب و رزمندگان كرد » تشكيل شد . اين كميته با دست گرفتن پادگانهاي نظامي در پاوه خواستار راه اندازي يك كردستان مستقل درمنطقه بودند . آنها نه تنها قصد جدا سازي كردستان را داشتند بلكه مي خواستند استانهاي آذر بايجان غربي ، كرمانشاهان و ايلام را نيز به خود ضميمه سازند . عبد الرحمان قاسملو دبير كل حزب دموكرات كردستان ايران نيز كه پيشتر به دليل فعاليت هاي سياسي اش مورد محامه قرار گرفته بود و غيابا به اعدام نيز محكوم شده بود با بازگشت به منطقه مهاباد به تحريك جوانان منطقه مشغول شد . اين تلاش ها كه در بدو شكل گيري نظام جديد بود با برپايي رفراندوم سراسري كه در كشور برگزار شد عملا در نطفه خفه گرديد . چرا كه اكثريت قاطع مردم با راي خود جمهوري اسلامي را به عنوان نظامي شايسته انتخاب كرده بودند . شايان ذكر ايت در همين روز در سال 1357 احزاب و گروههاي چپ دست به انجام فعاليت هاي گسترده زدند كه از ميان آنها مي توان به برپايي همايش بزرگ يكصد پنجاه هزار نفري طرفداران حزب توده در دانشگاه تهران اشاره كرد . حاضران در اين همايش در قطعنامه اي بر انحلال ار تش و ديوانسالاري شاهنشاهي و تشكيل ارتشي بر مبناي انديشه هاي خلق تاكيد ورزيدند .



مقدمات كودتا :

مقدمات كودتاي بيست و هشتم مردا د1332 از اسفند سال قبل در دست تهيه بود . بنابر اسناد موجود در چنين روزي در سال 1331علا نخست وزير وقت در ملاقات با هندرسن جزييات سفر شاه را به اطلاع وي رساند ولي از او خواست كه موضوع سفر را محرمانه نگه دارد.همچنين در همين روز بريتانيا مخالفت خود را با فرمولي كه چند روز پيش از سوي مصدق پيشنهاد شده بود اعلام كرد.



در گذشت سيد رضي :



درچنين روزي در سال 406 هجري قمري « سيد رضي» يا« شريف رضي» از بزرگترين دانشمندان شيعه دار فاني را وداع گفت . محمد ، سيد بزرگوار و دانشمند شيعي ، در سال 395 ق. در كرخ بغدادديده به جهان گشود . شريف رضي پس از طي مقدمات علوم ديني نزد پدر بزرگوار خويش به سوي فراگيري علوم ديني در حوزه هاي علوم ديني روي آورد و در اين مسير از محضر بزرگاني چون ابواسحاق ابراهيم بن احمد طبري ، ابوسعيد سيرافي و شيخ مفيد كسب فيض كرد . او در همين دوره با بصيرت ويژه اي كه داشت و در همان اوان جواني به حفظ آيات قرآن كريم همت گمارد و سرانجام توانست در سي سالگي كل قرآن كريم را حفظ نمايد . آن عالم بزرگوار شيعي پس از چندي به در يافت بالاترين در جه علمي در روز گار خويش نايل آمد . سيد رضي در همين زمان به تربيت شاگرداني چند همت گمارد كه از ميان آنان مي توان به سيد عبدالله جرجاني ، شيخ طوسي ، ابن قدامه و ابوبكر نيشابوري خزاعي همت گمارد . سيد رضي از خود آثار بسياري نيز به جاي نها ده است كه در نوع خود در ميان معارف شيعي از وزن و متانت بالايي بر خوردارند . تلخيص البيان عن مجازات القرآن ، حقايق التأويل في متشابه التنزيل ، معاني القرآن.خصايص الائمه، نهج البلاغه، الزيادات في شعر ابي تمام، تعليق خلاف الفقهاء، كتاب مجازات آثار النّبويّه، تعليقه بر ايضاح ابي علي، الجيّد من شعر ابي الحجاج، زيادات في شعر ابي الحجاج، مختار شعر ابي اسحق الصّابي، كتاب «مادار بينه و بين ابي اسحق من الرسائل» و ديوان اشعار اشاره كرد . سر انجام آن عالم رباني هشتم ماه محرم سال 406 ق. در سن 47 سالگي ديده از جهان فروبست پيكر پاك او در حرم امام حسين ـ عليه السّلام ـ در كربلا مدفون است .



در گذشت استاد بنان :





استاد غلامحسين بنان استادآويزان ايران درسال 1290 خورشيدي در تهران ديده به جهان گشود . پدرش كريم بنان الدوله نوري ومادرش دختر شاهزاده محمدتقي ميرزا ركني (ركن الدوله) بود. وي از شش سالگي بنا به سفارش استاد" ني داوود" به خوانندگي و نوازندگي پيانو پرداخت . بنان از كودكي نغمه هاي دل انگيز مي خواند . وي در نوجواني علاوه بر استفاده از راهنمايي هاي مادرش كه پيانو را خوب مي نواخت ، به نزد موسيقيدان خوش آوازي به نام ضياء الذاكرين در آمد و با موسيقي ملي ايراني آشنا شد . وي سپس براي تكميل فن خوانندگي از محضر ناصر سيف بهره هاي فراواني برد . بنان درسال 1321 رسما خوانندگي در راديو را آغاز كرد . در آن زمان شادروان روح الله خالقي مسوول موسيقي راديو بود . بنان در همين دوران بيشتر آواز مي خواند و علاقه اي به خواندن آهنگهاي ضربي نداشت ولي با شنيدن آثاري موسيقي ملي ايران تا حدودي به اين سمت كشيده شد و تصميم گرفت كه در اين حوزه نيز فعاليت نمايد . وي در اين مسير به فراگيري رديف هاي مختلف آوازي پرداخت و سعي وافري در اين زمينه مبذول داشت . مرحوم خالقي در توصيف صداي بنان مي نويسد : "صداي بنان بسيار لطيف وشيرين، زيبا وخوش آهنگ است، كوتاه مي خواند ودر همين كوتاهي او هنر بسيار نهفته است، غلت ها وتحريرهاي او چون رشته مرواريد غلطاني، به هم پيوسته و مانند آب روان است.من از صداي او مسحور مي شوم، لذتي بي پايان مي برم، تصور نمي كنم خواننده اي به ذوق ولطف واستعداد بنان در قديم داشته باشيم وبه اين زودي هم پيدا كنيم ... بنان در موسيقي ايران از گوهر گرانبها هم گرانبهاتر است."بنان با همكاري اركستر شماره يك راديو و ارشادات داوود پير نيا بر نامه گلهاي جاويدان را آغاز نمود و در طول زندگي هنري خويش به ارايه بيش از 450 قطعه موسيقايي و آوازي پرداخت . استادان او در اين مسير عبارت بودن از موسي معروفي ، صبا ، روح الله خالقي ، مرتضي محجوبي . وي در سال 1332 به پيشنهاد خالقي به اداره كل هنرهاي زيباي كشور منتقل شد وبه سمت استاد آوز هنرستان موسيقي ملي به كار مشغول شد ودر سال 1334رئيس شوراي موسيقي راديو شد.بنان سرانجام در هشتم اسفند سال 1364 ه ش بر اثر ضعف در جهاز هاضمه دار فاني را وداع گفت .

سوهارتو ، تحت تعقيب :

در چنين روزي در سال 1967 ژنرال سوهارتو به اتهام سوء استفاده هاي مالي از سوي نهاد هاي قضايي اين كشور تحت تعقب قضايي قرار گرفت .سرلشكر سوهارتو در سال 1965 ميلادي كودتاي كمونيستي در اين كشور را از هم پاشيد و از همان سال رئيس جمهور اندونزى شد. در دوره وى روابط اندونزى با كشورهاى سوسياليستى رو به سردى گرائيد و ارتباط با غرب توسعه يافت. نخستين حزب سياسي اندونزي در اواخر سال 1912م با هدف استقلال اين كشور بوجود آمد . از سال 1920 ميلادى دولت هلند كه كشور اندونزي را در استعمار خود داشت مخالفين را به شدت سركوب كرد و در آن سياست واحد فرهنگي را علم ساخت .

پس از جنگ جهاني دوم گروهى از مبارزين به رهبرى دكتر «احمد سوكارنو» و دكتر «محمد هاتا» با قيام خود به حضور استعمار در اين كشور پايان دادند .



تولد كنستانتين :

در چنين روزي در سال 280 ميلادي كنستانتين امپراتوري مقتدر روم به دنيا آمد. وي از 306 تا 336 ميلادي براين كشور حكومت كرد . كنستانتين يا قسطنطين پس از كناره گيري ديوكله سيانوس به امپراطوري رسيد و با قبول دين مسيحيت اين دين را مورد احترام ويژه اي قرار داد . پيش از اين مسحيان مورد آزارواذيت بسيار امپراطور روم قرار داشتند . قسطنطين همچنين با ساخت شهر قسطنطنيه نام خود را در تاريخ جاودانه ساخت . ساخت اين شهر در سال 330 ميلادي در محل بندر بيزانسيوم از بنادر كهن يونان آغاز شد . او همچنين با تنظيم طرز و شيوه حكومت داري در اين مسير گامهاي ويژه اي بر داشت .



آغاز پوند :





در چنين روزي در سال 1797 ميلادي نخستين پوند انگليسي توسط بانك انگلستان منتشر شد .



در گذشت گالواني :

درچنين روزي در سال 1798 ميلادي ، لوئيجي گالواني فيزيكدان ايتاليايي در 61 سالگي دار فاني را وداع گفت . او توانست وجود الكتريسيته را در بدن موجودات زنده كشف نمايد .



استقلال دومينيكن :

در چنين روزي در سال 1924 ميلادي كشور دومينيكن به استقلال دست يافت. و بدين ترتيب سلطه كشورهاي اسپانيا، فرانسه و اِمريكا بر اين سرزمين پايان يافت. امريكا، دومينيكن را در سال 1916 ميلادي اشغال كرد زيرا اين كشور به امريكا مقروض بود؛ اما به موجب معاهده سال 1924 ميلادي نيروهاي امريكايي به تدريج از دومينيكن خارج شدند، ولي تا مدتها بر امور گمركي اين كشور نظارت داشتند.