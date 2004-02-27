شب شعر " از عشق تا عطش" برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري « مهر» به نقل از روابط عمومي اداره فرهنگ وارشاد اسلامي اسلام شهر، علي جعفري رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي اسلام شهر با اعلام اين مطلب گفت : بيش از پنجاه قطعه شعر با موضوعات " عشق در عاشورا" ، " فلسفه نهضت حسيني" ، " شهد شهادت" ، " شور مردمي در عاشورا" ، " پيامدهاي معنوي قيام حسيني " ، " حماسه حسيني" ، " ايثار"، " عشق به ولايت" ، و ... به دبيرخانه شب شعر " از عشق تا عطش" ارسال شده است ، كه از اين تعداد بيست قطعه شعر از شاعراني همچون اقبال منصوريان، رضا رضوي، اسلام ولي محمدي، ليلا قهرماني، آمنه بيات، حسين صفا، حميد رزاقي، علي رستمي، و زهره باقري در اين مراسم قرائت خواهد شد .

جعفري در پايان گفت : تمامي علاقمندان براي حضور در اين مراسم مي توانند ساعت 15 روز يكشنبه دهم اسفند به سالن اجتماعات شهرداري ، واقع در اسلام شهر، رو به روي خيابان زرافشان مراجعه كنند .