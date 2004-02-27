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۸ اسفند ۱۳۸۲، ۱۱:۲۰

دهم اسفند ماه

شب شعر " از عشق تا عطش" برگزار مي شود

انجمن ادبي "بوران" با همكاري اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي اسلام شهر به مناسبت بزرگداشت ايام سوگواري امام حسين (ع) مراسم شب شعري با عنوان " از عشق تا عطش " برگزار مي كند .

به گزارش خبرگزاري « مهر»  به نقل از روابط عمومي اداره فرهنگ وارشاد اسلامي اسلام شهر،  علي جعفري رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي اسلام شهر با اعلام اين مطلب گفت : بيش از پنجاه قطعه شعر با موضوعات " عشق در عاشورا" ، " فلسفه نهضت حسيني" ، " شهد شهادت" ، " شور مردمي در عاشورا" ، " پيامدهاي معنوي قيام  حسيني " ، " حماسه حسيني" ، " ايثار"، " عشق به ولايت" ، و ... به دبيرخانه شب شعر " از عشق تا عطش" ارسال شده است ، كه از اين تعداد بيست قطعه شعر از شاعراني همچون اقبال منصوريان، رضا رضوي، اسلام ولي محمدي، ليلا قهرماني، آمنه بيات، حسين صفا، حميد رزاقي، علي رستمي، و زهره باقري در اين مراسم قرائت خواهد شد .

جعفري در پايان گفت : تمامي علاقمندان براي حضور در اين مراسم  مي توانند ساعت 15 روز يكشنبه دهم اسفند به سالن اجتماعات شهرداري ، واقع در اسلام شهر، رو به روي خيابان زرافشان مراجعه كنند .

کد مطلب 62152

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