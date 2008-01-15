خروج بازیکنان از تهران امکان پذیر نبود / باید بحران را پشت سر بگذاریم

محمد درخشان رئیس فدراسیون جودو در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: شرایطی که هفته گذشته آغاز شد غیر قابل پیش بینی وبحرانی و حساس بود که تیم ملی جودو را نیز بی نصیب نگذاشت.

وی ادامه داد: من درسالنهای تمرین حاضر شده و وضعیت را بررسی کردم. قبول دارم که تمرین در چنین هوای سردی سخت و با مشکلاتی همراه است ولی ما هم باید این شرایط را پشت سر می گذاشتیم.

رئیس فدراسیون جودو در مورد اردوی خارج از تهران گفت: در همان ابتدا چنین مسئله ای بررسی شد ولی موج سرما تمام کشور را در برگرفته بود و عملا خروج ار تهران غیر ممکن بود. پروارها انجام نمی شد، راهها هم بسته بود. به همین دلیل این برنامه نیز اجرا نشد.

درخشان در مورد تورنمنت گرجستان گفت: رقابتهای تفلیس از جمله معتبرترین رقابتهاست و بعد از مدتها تمرین می تواند محک مناسبی باشد برای نفرات تیم ملی که در مبارزه با برخی از بهترینهای جهان توانائی خود را آزمایش کنند.

رئیس فدراسیون جودو در پایان پیرامون حضور آرش میراسماعیلی در مسابقات گرجستان گفت: تا قبل از المپیک چند رویداد بزرگ را برای آرش درنظرگرفته ایم که یکی ازآنها همین مسابقات بود ولی سرمربی تیم ملی اجازه چنین کاری در چنین شرایطی نداد ولی قطعا قبل از حضور درالمپیک دریک یا دو مسابقه حضورخواهد یافت.