گواهينامه رعايت حقوق مصرف كنندگان به 40 واحد توليدي برتر اعطا مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، دبير اجرايي گواهينامه حقوق مصرف كنندگان ضمن بيان اين مطلب گفت : اين سازمان به منظور انتخاب واحدهاي توليدي كه در چهار چوب ضوابط اعلام شده ، گامهاي عملي را در رعايت حقوق مصرف كنندگان برداشته اند ، به واحدهاي منتخب گواهي نامه رعايت حقوق مصرف كنندگان را اعطا مي كند .

رسول مژده مشفق با اشاره به عواملي همچون كيفيت كالا ، قيمت ، خدمات پس از فروش و اطلاع رساني كه به عنوان عوامل اصلي در ارزيابي عملكرد اعطاي گواهينامه به واحدها تلقي مي شود گفت : سازمان حمايت مصرف كنندگان وتوليد كنندگان براساس ماده شش و هفت اساسنامه اين سازمان ، به منظور حمايت از توليد و فراورده هاي داخلي و نيز تشويق و ترغيب آن دسته از واحدهاي توليدي و خدماتي نمونه كشور كه در توليد ، توزيع و عرضه كالا و خدمات ، تلاش وافري را در جهت رعايت حقوق مصرف كنندگان از خود نشان داده اند ، واحدهاي منتخب خود را معرفي مي كند .

وي افزود : همچنين ارشاد و تشويق واحدهاي توليدي و خدماتي كشور ، از ديگر اهداف سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان است و اين سازمان قصد دارد تا با اعطاي گواهينامه رعايت حقوق مصرف كنندگان به توليد كنندگان و عرضه كنندگان كالاو خدمات ، بتواند اهداف مورد نظر را برآورده سازد .

عضو هيات مديره سازمان حمايت مصرف كنندگان وتوليد كنندگان ، افزايش انگيزه و حساسيت در توليد كنندگان براي رعايت حقوق مصرف كنندگان ، از طريق فعاليت هاي فرهنگي و تشويقي ، افزايش اعتماد جامعه نسبت به رعايت ضوابط سازمان از سوي توليد كنندگان با ايجاد رقابت سازنده بين توليد كنندگان در جهت ارايه محصولات وخدمات با كيفيت برتر ، برقراري قيمت عادلانه با توجه به كاهش قيمت تمام شده كالا ، تحويل به موقع و ارايه خدمات مطلوب كالا پس از فروش و... را از اهداف عمده اين سازمان برشمرد .