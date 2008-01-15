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۲۵ دی ۱۳۸۶، ۱۰:۴۵

روسیه و ناتو رزمایش موشکی مشترک برگزار می کنند

روسیه و ناتو رزمایش موشکی مشترک برگزار می کنند

سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) و روسیه هفته آینده رزمایش دفاع موشکی مشترک برگزار می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، ناتو شب گذشته با صدور اطلاعیه ای ضمن بیان این مطلب در ادامه افزود : این رزمایش که  استفاده از رایانه در آن، نقش زیادی خواهد داشت؛ چهارمین رزمایش دفاع موشکی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی و روسیه محسوب می شود.

این رزمایش موشکی در آلمان برگزار شده و هدف از برگزاری آن، تمرکز بر روی برنامه های آماده سازی مورد نیاز برای  رویارویی با خطرات احتمالی بیان شده است.

بر اساس این گزارش، سه رزمایش سابق روسیه و ناتو به ترتیب در سالهای 2004 در آمریکا، 2005 در هلند و 2006 در روسیه برگزار شده بود.

بر اساس اطلاعیه ناتو، در این رزمایش 60 نماینده از 11 کشور عضو ناتو به اضافه نمایندگانی از روسیه شرکت خواهند کرد.  

 

کد مطلب 621593

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