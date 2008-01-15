روسیه و ناتو رزمایش موشکی مشترک برگزار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، ناتو شب گذشته با صدور اطلاعیه ای ضمن بیان این مطلب در ادامه افزود : این رزمایش که استفاده از رایانه در آن، نقش زیادی خواهد داشت؛ چهارمین رزمایش دفاع موشکی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی و روسیه محسوب می شود.

این رزمایش موشکی در آلمان برگزار شده و هدف از برگزاری آن، تمرکز بر روی برنامه های آماده سازی مورد نیاز برای رویارویی با خطرات احتمالی بیان شده است.

بر اساس این گزارش، سه رزمایش سابق روسیه و ناتو به ترتیب در سالهای 2004 در آمریکا، 2005 در هلند و 2006 در روسیه برگزار شده بود.

بر اساس اطلاعیه ناتو، در این رزمایش 60 نماینده از 11 کشور عضو ناتو به اضافه نمایندگانی از روسیه شرکت خواهند کرد.