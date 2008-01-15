آجر سبز با ویژگی کاهش خطرات ناشی از زلزله توسط محققان ایرانی ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سهراب مشهدی زاده با اعلام این خبر افزود: هدف از ساخت این نوع آجر روش جدیدی است که علاوه بر بی نیازی از مصرف سوخت و انرژی بالا و نیز عدم تولید آلودگی های زیست محیطی از بالاترین استانداردهای روز در ساخت آجر بهره مند بوده و می تواند جایگزین مناسبی برای خشت زنی سنتی در مناطق محروم باشد.

وی افزود: امروزه پسماندهای صنعتی که در اغلب موارد سمی و خطرناک هستند به یکی از مهمترین دغدغه های مهندسین و صنعتگران تبدیل شده اند. رشد صنعتی سریع جهان در دو دهه اخیر، افزایش جمعیت و افزایش مصرف تولیدات صنعتی باعث شده است که روزانه صدها میلیون تن مواد صنعتی وارد محیط زیست شوند که تبعاتی همچون گرم شدن دمای زمین، سوراخ شدن لایه ازن، از بین رفتن زیستگاه های طبیعی جانداران و به هم خوردن تعادل میزان آب شیرین و شور در آب اقیانوس ها را در پی داشته باشد.

مجری طرح خاطرنشان کرد: این آجر سبز ویژگی هایی چون مقاومت فشاری بالا، مقاومت در مقابل یخ زدگی، درصد جذب آب پایین، عدم وجود تحدب و تعقر در سطوح خارجی پایین بودن درصد مواد محلول، استاندارد بودن، نیاز به پخت در دمای بالا را دارا است.

مشهدی زاده گفت: کاهش مصرف سوخت و انرژی، کاهش خطرات ناشی از زلزله، چند منظوره بودن، امکان ساخت آجر در مناطق محروم و تبدیل سرباره و ذوب آهن به عنوان پسماند صنعتی به یک محصول صنعتی پر مصرف از دیگر ویژگی های این آجر سبز است.

این دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: در حالی که آجرهای کنونی به پخت دمای 900 تا 1000 درجه سانتیگراد به مدت حداقل 10 ساعت نیازمند هستند، آجر سرباره با طی مرحله خشک کردن 12 ساعت در دمای 85 سانتی گراد نیازمند است.

آجر مهندسی استاندارد بدون نیاز به پخت در دمای بالا توسط سهراب مشهدی زاده، نیما رخصتی، علیرضا سمیعی زفرقندی در دانشکده مهندسی معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیر کبیر ساخته شد.