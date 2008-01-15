بیشترین بزهکاران نوجوان 16 ساله هستند

محمود آیت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ادعاهایی مبنی بر کاهش سن نوجوانان بزهکار مطرح می شود که باید گفت بررسی های صورت گرفته نشان دهنده این است که در حال حاضر بیشترین نوجوانان بزهکار 16 ساله هستند.

وی در پاسخ به این سئوال که شنیده می شود تجاوز یکی از بیشترین جرائم نوجوانان کانون اصلاح و تربیت است ، گفت: این امر به هیچ عنوان صحت ندارد و بیشترین جرائم در ارتباط با ایراد ضرب و جرح و سرقت است .

معاون قضائی کانون اصلاح و تربیت خاطرنشان کرد: در بررسی های انجام شده از وضعیت خانوادگی اغلب نوجوانان بزهکار نگهداری شده در کانون اصلاح و تربیت ، مشخص شد که درصد بالایی از این قشر وضعیت خانوادگی مناسبی ندارند و به دلیل فقر و مسائل اقتصادی و حتی فرهنگی به اعمال خلاف روی آورده اند.