امر به معروف و نهي از منكر بايد سرلوحه تمامي اركان نظام قرار گيرد

به گزارش خبرگزاري مهر، دربخشي ازاين بيانيه كه پيش از خطبه هاي نماز جمعه قرائت شد ، آمده است: همانگونه كه امام (ره) امر به معروف و نهي از منكر را وظيفه ا‌ي همگاني عنوان كرده بودند ضرورت دارد مسوولان نظام اين امر را در تدوين برنامه‌ هاي خود در راس امور قرار دهند.

در اين بيانيه با اشاره به اينكه مسوولان نهادهاي كشور با توسعه اين فريضه، در جامعه راه خدمت ‌رساني به مردم را بيش از پيش ادامه دهند بر ضرورت اجراي امر به معروف و نهي از منكر جهت مقابله با مظاهر فساد و تهاجم فرهنگي از سوي قوه مجريه و قضاييه و نيروي انتظامي تاكيد شده است.

در بخش پاياني اين بيانيه ضمن محكوم كردن طرح منع حجاب در فرانسه اين امر را همچون طرح كشف حجاب رضاخان دانسته و بر لزوم ايستادگي در مقابل جنايت‌هاي شيطان بزرگ، آمريكا، تاكيد شده است.



