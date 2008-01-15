سپاهان در ورزشگاه دستگردی به دیدار پگاه گیلان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، براساس برنامه تیم فوتبال سپاهان درهفته هجدهم و آغازین نیم فصل دوم مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشور می بایست در ورزشگاه خانگی خود از پگاه گیلان پذیرایی می کرد اما به دلیل محرومیتی که از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برای این تیم اعمال شده است حق میزبانی این دیدار را نخواهد داشت.

بر این اساس زردپوشان اصفهانی از سوی سازمان لیگ برتر موظف شده اند که بازی هفته آینده خود مقابل پگاه گیلان را در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار کنند، البته هنوز مشخص نیست که شورای استیناف فدراسیون فوتبال چه روزی تشکیل جلسه خواهد داد تا در خصوص رای صادره از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در قبال باشگاه سپاهان تصمیم گیری کند.

تیم فوتبال سپاهان به دنبال بروز حوادثی در جریان دیدار مقابل پرسپولیس تهران از سوی کمیته انضباطی 3 ماه از میزبانی کلیه مسابقات محروم و ضمن کسر 5 امتیاز از مجموع امتیازات کسب شده این تیم در مسابقات لیگ برتر به پرداخت جرایمی مبالغ بر 70 میلیون تومان محکوم شد.