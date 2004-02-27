شيعيان عراق بار ديگر حمايت خود را از آيت الله سيتاني اعلام كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، عليرغم گزارش مقامات سازمان ملل در مورد غيرممكن بودن برگزاري انتخاباتي قابل قبول و معتبر درعراق پيش ازپايان سال " آيت الله علي سيستاني" مرجع بزرگ شيعيان عراق ديروز پنج شنبه با انتشار بيانيه اي اعلام كرد خواستار برگزاري انتخابات درعراق پيش از پايان سال 2004 است.

آيت الله سيستاني در بيانيه روز گذشته خود خواستار صدور قطعنامه اي از سوي "شوراي امنيت سازمان ملل" به عنوان تضميني بين المللي براي برگزاري قطعي انتخابات درعراق پيش از پايان سال 2004 شد.