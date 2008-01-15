سرمربی تیم ملی خارجی است / ابراهیم زاده توانایی هدایت تیم ملی را دارد

علی کفاشیان که در پایان نشست اضطراری هئیت رئیسه فدراسیون فوتبال با خبرنگار مهر، گفتگو می کرد ضمن بیان مطلب فوق افزود: در جمع بندی هایی که پس از پایان نشست های مختلف خود با مربیان پیشین تیم ملی ، سرمربیان لیگ برتری و نشست اضطراری با اعضای هیئت رئیسه داشتیم به این نتیجه رسیدیم که از سرمربی خارجی برای تیم ملی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: انتخاب این مربی نیاز به زمان و دقت بیشتری دارد. ضمن اینکه 15 گزینه در فهرست ما قراردارد که باید پس از جلسات کارشناسانه بهترین گزینه را برای هدایت تیم ملی انتخاب و معرفی کنیم.

رئیس فدراسیون فوتبال همچنین در خصوص ادامه تمرینات آماده سازی تیم ملی در مقطع فعلی خاطر نشان کرد: منصور ابراهیم زاده هدایت تیم ملی را برعهده خواهد داشت و اگر نیاز بود کادر فنی را تقویت می کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این مربی می تواند در مسابقات سرنوشت ساز مرحله سوم مقدماتی جام جهانی انتظارات را برآورده کند، اضافه کرد: ابراهیم زاده مربی توانمندی است و می تواند به خوبی تیم ملی را اداره کند. تا زمانیکه سرمربی خارجی بصورت رسمی معرفی شود، وی هدایت تیم ملی را برعهده خواهد داشت.

کفاشیان درپایان در خصوص اسامی مربیان ایرانی که برای هدایت تیم ملی مطرح شده اند، گفت: در جلساتی که با هیئت رئیسه و کارشناسان خواهیم داشت در مورد استفاده از این مربیان در کمیته های مختلف تیم ملی تصمیم گیری خواهد شد.