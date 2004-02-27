ذوالقدر: آماده ترين نفرات به المپيك اعزام مي شوند

حسن ذوالقدر سرمربي تيم ملي تكواندو كه براي تماشاي اين مسابقات به باكو رفته بود در بازگشت به تهران به خبرنگا مهر گفت: تمام چهره هاي برتر دنيا كه در آلمان و مسابقات جهاني چهره خوبي به نمايش گذاشتند در اين مسابقات با آمادگي بالا به ميدان آمده و توانستند سهميه المپيك را كسب كنند . نفراتي چون تانوبخري كلو از تركيه ، پاسكال ژنتيل از فرانسه ، جاسپردوين از دانمارك ، پاتايف از آذربايجان ...

وي در مورد حريفان 2 نماينده ايران درالمپيك گفت: در باكو پاتايف از آذربايجان ، نمايندگان اتريش و دانمارك در وزن 68 - كيلوگرم خوب بودند كه فيلم مبارزات آنها تهيه شد.

در وزن 80 - نيز بخري از تركيه عالي بود ، انگليس نيز تكواندو كار سياچراه و خوبي در اين وزن است. البته بايد عنوان كنم كه در مجموع هادي و يوسف از تمام حريفان خود بهتر هستند.

سرمربي تيم ملي در مورد اينكه آيا در وزن 68 - هادي به المپيك اعزام مي شود يا مسابقات انتخابي برگزار مي شود، گفت: اصلا مسئله مسابقه انتخابي مطرح نيست آماده ترين شخص به اين مسابقات اعزام مي شود.

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