  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۵ دی ۱۳۸۶، ۱۱:۱۶

جاری شدن سیل در چند روستای میناب

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیر کل حوادث غیر مترقبه هرمزگان گفت: بارش گسترده باران در منطقه شرق هرمزگان منجر به جاری شدن سیل در چندین روستای این منطقه شده است و یگانهای امدادی به این منطقه اعزام شده اند.

یاسر حزباوی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: بلافاصله پس از اطلاع از وقوع سیلاب در این منطقه یگانهای امدادی هلال احمر و ستاد حوادث غیرمترقبه به همراه سه دستگاه لودزر و شش کامیون به منطقه اعزام و در حال حاضر کمک رسانی گسترده به سیل زدگان ادامه دارد.

وی گفت: خسارت گسترده ای به روستاییان مناطق شمالی شهرستان میناب وارد نشده اما برخی مناطق را تخریب کرده است که یگانهای امدادی در حال مسدود کردن مسیر آب به سمت خانه های مردم هستند.

حزباوی افزود: بارش گسترده باران که از سه روز پیش در هرمزگان آغاز شده از شدت بالایی در برخی مناطق کوهستانی استان برخوردار بوده است که منجر به جاری شدن سیل در این مناطق شده است.

مدیر کل حوادث غیرمترقبه هرمزگان از توزیع اقلام امدادی، چادر، پتو و سایر لوازم مورد نیاز در میان زلزله زدگان خبر داد و گفت: با تامیم مناسب تجهیزات ترابری و محدود بودن روستاها مشکلی در حل بحران این روستاها وجود ندارد.

کد مطلب 621712

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه