جاری شدن سیل در چند روستای میناب

یاسر حزباوی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: بلافاصله پس از اطلاع از وقوع سیلاب در این منطقه یگانهای امدادی هلال احمر و ستاد حوادث غیرمترقبه به همراه سه دستگاه لودزر و شش کامیون به منطقه اعزام و در حال حاضر کمک رسانی گسترده به سیل زدگان ادامه دارد.

وی گفت: خسارت گسترده ای به روستاییان مناطق شمالی شهرستان میناب وارد نشده اما برخی مناطق را تخریب کرده است که یگانهای امدادی در حال مسدود کردن مسیر آب به سمت خانه های مردم هستند.

حزباوی افزود: بارش گسترده باران که از سه روز پیش در هرمزگان آغاز شده از شدت بالایی در برخی مناطق کوهستانی استان برخوردار بوده است که منجر به جاری شدن سیل در این مناطق شده است.

مدیر کل حوادث غیرمترقبه هرمزگان از توزیع اقلام امدادی، چادر، پتو و سایر لوازم مورد نیاز در میان زلزله زدگان خبر داد و گفت: با تامیم مناسب تجهیزات ترابری و محدود بودن روستاها مشکلی در حل بحران این روستاها وجود ندارد.