NIE ؛ اثبات پیروزی کارمندان اطلاعاتی بر تیم نومحافظه کار بوش و چنی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "وال استریت ژورنال" نوشت : در حالی که "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا امروز وارد عربستان سعودی می شود؛ هم پیمانان عرب و اسرائیلی آمریکا درباره تغییر شگرف اخیر در تصور آمریکا از ایران سخن می گویند. گزارش ماه دسامبر نهادهای امنیتی آمریکا که می گوید ایران تلاش خود را برای ساخت سلاحهای هسته ای متوقف کرده؛ یکی از بزرگترین چرخشهای آمریکا در تاریخ اخیر اطلاعات آن بود.

"جی سولومون" و "سیبهان گورمن" نویسندگان این مطلب خاطر نشان کرده اند : در پشت پرده،در واشنگتن این یک چرخش از نوعی دیگر بود : پس از اینکه به مدت چندین سال گماشتگان بوش و کارمندان کاخ سفید در موضوعات مربوط به سیاست خارجی پیروز شدند؛ این بار کارکنان حرفه ای مشغول در جهان اطلاعاتی آمریکا به یک پیروزی بزرگ دست پیدا کردند.

به عقیده نویسندگان، مولفان این گزارش در بین همان افرادی بودند که در طرف بازنده بحثهای مربوط به عراق و ایران در دوره اول ریاست جمهوری بوش قرار داشتند. در سال 2002 برخی از آنها گفتند که عراق برنامه فعال سلاحهای هسته ای ندارد، اما استراتژیستهای محافظه کارتر در تیم بوش که سیاست خارجی وی را تعیین می کردند، آنها را به حاشیه راندند.

درادامه این مطلب آمده است: حال تیم محتاط تر اطلاعاتی آمریکا در حال به دست گرفتن زمام امور است. تغییر قدرت را می توان در دیگر حوزه ها که به نظر می رسد سیاست آمریکا در حال نرم شدن است، دید."کاندولیزا رایس" وزیر امور خارجه آمریکا از تبادلات فرهنگی و گفتگوی مستقیم با پیونگ یانگ حمایت می کند. کاخ سفید اخیرا یک هیئت سوری را به کنفرانس صلح

خاورمیانه دعوت کرد و همزمان، مقامهای حرفه ای دولت در حال پر کردن پستهای مهمی هستند که زمانی وفاداران به بوش، آنها را در دست داشتند.

به گزارش مهر، در بخش دیگری از این مطلب آمده است : این گزارش، رویکرد بوش در برابر خاورمیانه را پیچیده کرده است. در طول سفر بوش به منطقه در هفته جاری ، یکی از وظایف او دادن اطمینان دوباره به هم پیمان عرب و اسرائیلی آمریکا درباره سیاست محکم و استوار آمریکا در برابر ایران بود.

نویسندگان افزودند: آژانس بین المللی انرژی اتمی روز گذشته در وین اعلام کرد که ایران با نقشه راه جدید برای حل همه مسائل باقیمانده درباره برنامه هسته ای خود ظرف ماه آینده موافقت کرده است.

" بروس ریدل" یکی از کارشناسان سابق مسائل خاورمیانه در سیا ( سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا) و شورای امنیت ملی این کشور گفت:" این گزارش واقعا بسیاری از افراد را در خلیج ( فارس) گیج کرده است. هیچ کس نمی تواند بفمهمد که ما به چه جهنمی می رویم."

وال استریت ژورنال خاطر نشان کرده است: مقامهای ارشد اطلاعاتی آمریکا از این گزارش پس از شکست اطلاعات آمریکا درباره عراق دفاع می کنند،اما مقامها در دفتر " دیک چنی" معاون بوش گزارش دسامبر را ضربه مهلکی به سیاست خود در برابر ایران می دانند.

به گزارش مهر، سازمان برآورد اطلاعات ملی آمریکا( NIE )دوشنبه 12 آذر گزارشی را منتشر کرد که در آن به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران اشاره شده و اعلام شده است که آمریکا از سال 2003 میلادی به خوبی از این مطلب آگاهی داشته است که تهران در پی تولید سلاحهای هسته ای نیست .

این در حالی است که علاوه بر تاکید ایران بر اینکه هرگز برنامه هسته ای نظامی نداشته ، حتی سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به صراحت اعلام کرد که ایران حتی پیش از سال 2003 نیز برنامه تسلیحاتی اتمی نداشته است.