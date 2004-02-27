بازي پرسپوليس و پاس افتخار ليگ بود

مجيد جلالي سرمربي تيم فوتبال پاس تهران پس از پيروزي 4 بر3 تيمش مقابل پرسپوليس درگفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود : بازي دو تيم فوتبال پاس و پرسپوليس يكي از زيباترين بازي هاي چند سال اخير فوتبال ايران بود كه توانست رضايت علاقه مندان به فوتبال را فراهم كند.

جلالي ادامه داد : بازيكنان هر دو تيم تلاش كردند كه با دوندگي و جنگندگي بيشتر بر زيباتر شدن اين ديدار كمك كنند كه همين عامل باعث شد تا واپسين ثانيه ها تيم برنده اين بازي مشخص نباشد. به نظر من ليگ برتر بايد از داشتن چنين تيم هاو ارائه چنين فوتبالي به خود افتخار كند.

سرمربي تيم فوتبال پاس با بيان اين نكته كه پاس تيم برتر اين ديدار بود تصريح كرد: پاس در اين ديدار فوتبال به مراتب بهتري را به نماش گذاشت و توانست با گلهايي كه وارد دروازه حريف كرد به هر سه امتياز دست پيدا كند. تيم پرسپوليس هم از معدود حملاتي كه داشت به خوبي استفاده كرد و توانست فوتبال قابل قبولي را به نمايش بگذارد.

جلالي با ابراز خوشحالي از پيروزي تيمش مقابل پرسپوليس به شانس قهرماني اين تيم در رقابتهاي ليگ برتر اشاره كرد و گفت : البته براي قضاوت در اين مورد هنوز زود است و پنج هفته ديگر تا پايان رقابتها باقي مانده است. تلاش ما هم اين است كه بتوانيم در اين ديدارها تمامي امتيازات را ازآن خود كنيم تا با خيالي آسوده به عنوان قهرماني دست پيدا كنيم.

سرمربي تيم فوتبال پاس در پايان تصريح كرد: منصفانه اين بود كه ما در اين ديدار به پيروزي برسيم و هر سه امتياز را از آن خود كنيم. اميدوارم كه بتوانيم با ادامه اين روند در پايان فصل عنوان قهرماني را از آن خود كنيم.