سرگروه تيم ملي ووشو از بيمارستان مرخص شد

به گزارش خبرنگار" مهر" ، دكتر رازي روز چهارشنبه در بيمارستان آتيه تهران پاي آسيب ديده اوجاقي را عمل جراحي نمود و اوجاقي پس از 2 روز استراحت در بيمارستان مهرامروز مرخص شد.

وي در گفت و گو كوتاه به خبرنگار " مهر" گفت: طبق گفته دكتر عمل جراحي با موفقيت انجام شده است و من پس از مرخص شدن از بيمارستان در منزل استراحت خواهم كرد و طبق دستور پزشك در زمان معين با حركت در آب ، شنا كردن و فيزيوتراپي آهسته آهسته مهياي تمرين خواهم شد. البته تمام عواملي كه در بالا ذكر شد چيزي نزديك به 6 ماه زمان مي برد.