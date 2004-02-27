  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۸ اسفند ۱۳۸۲، ۱۵:۱۱

سرگروه تيم ملي ووشو از بيمارستان مرخص شد

حسين اوجاقي پس از عمل جراحي از بيمارستان مرخص شد.

به گزارش خبرنگار" مهر" ، دكتر رازي روز چهارشنبه در بيمارستان آتيه تهران پاي آسيب ديده اوجاقي را عمل جراحي نمود و اوجاقي پس از 2 روز استراحت در بيمارستان مهرامروز مرخص شد.
وي در گفت و گو كوتاه به خبرنگار " مهر"  گفت: طبق گفته دكتر عمل جراحي با موفقيت انجام شده است و من پس از مرخص شدن از بيمارستان در منزل استراحت خواهم كرد و طبق دستور پزشك در زمان معين با حركت در آب ، شنا كردن و فيزيوتراپي آهسته آهسته مهياي تمرين خواهم شد. البته تمام عواملي كه در بالا ذكر شد چيزي نزديك به 6 ماه زمان مي برد.

کد مطلب 62176

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها