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۲۵ دی ۱۳۸۶، ۱۲:۵۳

"ساف" خواستار توقف تجاوزات و شهرک سازی اسرائیل شد

شورای مرکزی سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) شب گذشته در پایان نشست خود در کرانه باختری، در بیانیه ای خواستار توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی به مناطق فلسطینی و دخالت شورای امنیت در این زمینه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، در این بیانیه بر ضرورت پایبندی به حقوق و آرمانهای ملی فلسطین و سازش نکردن درباره آن تاکید شده است.

در ادامه بیانیه ضمن درخواست از رژیم اسرائیل برای عقب نشینی به مرزهای اشغالی 1967، آمده است: برقراری امنیت و صلح در سایه شهرک سازی غیرممکن است واسرائیل باید به توقف شهرک سازی درکرانه باختری و قدس پایبند باشد، زیرا در صورت تداوم شهرک سازی؛ اسرائیل مسئول تعطیلی مذاکرات صلح خواهد بود.

شورای مرکزی سازمان آزادیبخش فلسطین، همچنین مخالفت خود را با مواضع و اظهاراتی که بر خلاف حقوق ملت فلسطین و آوارگان فلسطینی است و نیز بر یهودی بودن اسرائیل تاکید می کند؛ اعلام کرد و از کمیته چهارجانبه خواست تا به قطعنامه های بین المللی پایبند باشد و از اسرائیل طرفداری نکند.

در این بیانیه ضمن محکوم کردن حملات مستمر رژیم صهیونیستی به نوارغزه و کرانه باختری آمده است: سازمان آزادیبخش فلسطین و تشکیلات خودگردان فلسطین به همکاری در تمام عرصه های بین المللی برای توقف تجاوزات اسرائیل ادامه می دهد.

کد مطلب 621777

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