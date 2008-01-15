  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۵ دی ۱۳۸۶، ۱۴:۱۳

فن آفرینان برتر کشور تقدیر می شوند

فن آفرینان برتر کشور تقدیر می شوند

رئیس شهرک علم تحقیقاتی اصفهان از تقدیر فن آفرینان برتر در چهارمین جشنواره فن آفرینان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر قاسم مصلحی امروز در نشست مطبوعاتی در وزارت علوم در مورد برگزاری جشنواره فن آفریتی افزود: جشنواره کارآفرینی با هدف سوق به سمت فناوری به فن آفرینی به معنای کار آفرینی مبتنی بر فناوری تغییر نام یافت و اردیبشهت سال آینده برگزار می شود. برگزاری این جشنواره به منظور ترویج و توسعه فرهنگ فن آفرینی، خلاقیت و نوآوری و ایچاد فضای تعامل بین فعالان مختلف در عرصه فن آفرینی کشور برنامه ریزی شده است.

وی تعامل بین سرمایه گذاری و صاحبان ایده به صورت رویکرد را نیز از دیگر اهداف برگزاری جشنواره فن آفرینی دانست و گفت: جشنواره فن آفرینی از بخش مسابقه شامل طراحان کسب و کار و فن آفرینان و بخش غیرمسابقه شامل بازار بورس ایده، نیاز بازار فن آفرینی و نمایشگاه تشکیل شده است.

رئیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان افزود: در بخش طراحان کسب و کار افرادی که ایده ای در زمینه فناوری دارند می توانند ایده را به صورت طرح تجاری ارائه دهند و از بین آنها انتخاب صورت گیرد. همچنین در بخش فن آفرینان افرادیکه ایده های خود را محقق کرده و از آن کسب درآمد می کنند معرفی می شوند.

وی اضافه کرد: در بازار بورس ایده جشنواره فن آفرینی نیز صاحبان ایده و افرادی که به دنبال ایده هستند (سرمایه گذاران) مذاکره می کنند و در نیاز بازار فن آفرینی نیازهای صنایع عرضه می شوند.

مصلحی گفت: در این جشنواره از حضور ایرانیان موفق در زمینه فن آفرینی در خارج از کشور استفاده می شود.

سروش علیمرادی - دبیر جشنواره فن آفرینی گفت: این جشنواره در راستای رشد فرهنگ کارآفرینی و حضور سرمایه گذاری ریسک پذیر در فناوری در 25، 26 و 27 اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می شود.

وی اضافه کرد: تلاش می شود در این جشنواره از حضور سرمایه گذاران مختلف استفاده کنیم تا انگیزه لازم برای صاحبان ایده به وجود آید.

دبیر جشنواره فن آفرینی افزود: در این جشنواره جایزه ویژه ای در زمینه تجاری سازی نانو به مبلغ 20 میلیون تومان و جایزه ای برای یکی از ایرانیان فعال در زمینه فن آفرینی در خارج از کشور در نظر گرفته شده است.

به گزارش مهر، چهارمین جشنواره فن آفرینی توسط وزارت علوم و شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان برگزار می شود و سازمان ملی جوانان، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت نفت، دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری و دفتر منطقه ای یونسکو تهران نیز در این جشنواره همکاری می کنند.

کد مطلب 621802

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها