فن آفرینان برتر کشور تقدیر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر قاسم مصلحی امروز در نشست مطبوعاتی در وزارت علوم در مورد برگزاری جشنواره فن آفریتی افزود: جشنواره کارآفرینی با هدف سوق به سمت فناوری به فن آفرینی به معنای کار آفرینی مبتنی بر فناوری تغییر نام یافت و اردیبشهت سال آینده برگزار می شود. برگزاری این جشنواره به منظور ترویج و توسعه فرهنگ فن آفرینی، خلاقیت و نوآوری و ایچاد فضای تعامل بین فعالان مختلف در عرصه فن آفرینی کشور برنامه ریزی شده است.

وی تعامل بین سرمایه گذاری و صاحبان ایده به صورت رویکرد را نیز از دیگر اهداف برگزاری جشنواره فن آفرینی دانست و گفت: جشنواره فن آفرینی از بخش مسابقه شامل طراحان کسب و کار و فن آفرینان و بخش غیرمسابقه شامل بازار بورس ایده، نیاز بازار فن آفرینی و نمایشگاه تشکیل شده است.

رئیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان افزود: در بخش طراحان کسب و کار افرادی که ایده ای در زمینه فناوری دارند می توانند ایده را به صورت طرح تجاری ارائه دهند و از بین آنها انتخاب صورت گیرد. همچنین در بخش فن آفرینان افرادیکه ایده های خود را محقق کرده و از آن کسب درآمد می کنند معرفی می شوند.

وی اضافه کرد: در بازار بورس ایده جشنواره فن آفرینی نیز صاحبان ایده و افرادی که به دنبال ایده هستند (سرمایه گذاران) مذاکره می کنند و در نیاز بازار فن آفرینی نیازهای صنایع عرضه می شوند.

مصلحی گفت: در این جشنواره از حضور ایرانیان موفق در زمینه فن آفرینی در خارج از کشور استفاده می شود.

سروش علیمرادی - دبیر جشنواره فن آفرینی گفت: این جشنواره در راستای رشد فرهنگ کارآفرینی و حضور سرمایه گذاری ریسک پذیر در فناوری در 25، 26 و 27 اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می شود.

وی اضافه کرد: تلاش می شود در این جشنواره از حضور سرمایه گذاران مختلف استفاده کنیم تا انگیزه لازم برای صاحبان ایده به وجود آید.

دبیر جشنواره فن آفرینی افزود: در این جشنواره جایزه ویژه ای در زمینه تجاری سازی نانو به مبلغ 20 میلیون تومان و جایزه ای برای یکی از ایرانیان فعال در زمینه فن آفرینی در خارج از کشور در نظر گرفته شده است.

به گزارش مهر، چهارمین جشنواره فن آفرینی توسط وزارت علوم و شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان برگزار می شود و سازمان ملی جوانان، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت نفت، دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری و دفتر منطقه ای یونسکو تهران نیز در این جشنواره همکاری می کنند.