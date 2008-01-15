پیشنهاد 140 میلیارد ریالی شهرداری مهر برای اجرای طرحهای عمرانی

به گزارش خبرنگار مهر درد بجنورد، محمد رضوانی صبح امروز در جلسه تدوین بودجه این شهرداری افزود: 40 طرح عمرانی برای جذب این اعتبارات دولتی در ردیف بودجه این شهرداری قرارداده شده است.

وی اظهار داشت: 30 درصد از اعتبارات شهرداری مهر ازمحل منابع شهرداری بجنورد و مردم و 70 درصد آن از منابع دولتی تامین خواهد شد.

رضوانی بر ضرورت تدوین بودجه خاص شهرداری مهر تاکید کرد و تصریح کرد: تاسیس شهرداری مهر با هدف توانمند سازی محدوده وسیع حواشی، نیاز به تدوین برنامه ای جامع دارد تا طرح های کلان خدماتی در حواشی شهر بجنورد اجرایی شود.

وی خاطر نشان کرد: حس مشارکت مردم در حواشی شهر بسیار قوی است و مدیران باید برای تحقق اهداف و سیاستهای شهرداری از این همکاریها به نحو مطلوب بهره ببرند.



