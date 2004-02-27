به گزارش خبرگزاري مهر حجت‌الاسلام پناهيان در سخنراني پيش از خطبه‌هاي امروز نماز جمعه تهران با عنوان درس‌ها و عبرتهاي عاشورا، عدم دفاع از مظلوم و بي ‌تفاوتي نسبت به ظلم را از مقدمات فاجعه‌اي مانند كربلا، به پشيماني مردم زمان حسين‌بن علي (ع) پس از عاشورا اشاره كرد و افزود : تاسف پس از بي‌تفاوتي در مقابل فراهم آوردن مقدمات حادثه عاشورا بي‌حاصل است و اقدام به موقع خواص است كه در اين رابطه تاثير دارد .

وي با اشاره به اينكه امروز انتظار كربلا و امام حسين (ع) از ما اين است كه نگذاريم كربلايي ديگر رخ دهد افزود: وظيفه ما اين است كه جرأت، معرفت، غيرت، حميت، محبت به امام حسين (ع) و عداوت به دشمنان او را داشته باشيم و با برنامه‌ هاي مبارزاتي خود، به مقدمات پديد آمدن مظلوميت امام حسين (ع) حمله كنيم.

پناهيان در تبيين مقدمات پديد آمدن كربلا و حوادث دنياي اسلام در سال 61 هجري ، گفت: درجامعه برخي ها مثل عمرسعد هستند كه به تمام معنا خود را در راه دين خرج نمي‌كنند و از ميان آنها قاتلان جراري خارج مي‌شود.

سخنران پيش ازخطبه‌ها خاطرنشان كرد: در تيرماه سال 78 عده‌اي مقدمات كربلا را به وجود آوردند و فكر ‌كردند كه كم ‌كم اين شلوغ‌ بازار را به كربلا مي‌رسانند اما مقام معظم رهبري تدبير فرمودند و در شرايط فعلي وظيفه ما نسبت به كربلا اين است كه اگر كسي تا صد قدمي مظلوم‌سازي حسيني‌ها نزديك شد، جلويش را بگيريم .

