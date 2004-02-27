۸ اسفند ۱۳۸۲، ۱۳:۲۵

پناهيان سخنران پيش از خطبه هاي نماز جمعه تهران :

انتظار كربلا و امام حسين (ع) از ما اين است كه نگذاريم كربلايي ديگر رخ دهد

عليرضا پناهيان در سخنان پيش از خطبه‌هاي نماز جمعه تهران با بيان اينكه بايد از مقدماتي كه منجر به حاد ثه‌هايي مثل عاشورا مي‌شود جلوگيري كرد تصريح كرد : نهي از منكر بايد به جلوگيري از ايجاد مقدمات عاشورا منحصر شود.

به گزارش خبرگزاري مهر حجت‌الاسلام پناهيان در سخنراني پيش از خطبه‌هاي امروز نماز جمعه تهران با عنوان درس‌ها و عبرتهاي عاشورا، عدم دفاع از مظلوم و بي ‌تفاوتي نسبت به ظلم را از مقدمات فاجعه‌اي مانند كربلا، به پشيماني مردم زمان حسين‌بن علي (ع) پس از عاشورا اشاره كرد و افزود : تاسف پس از بي‌تفاوتي در مقابل فراهم آوردن مقدمات حادثه عاشورا بي‌حاصل است و اقدام به موقع خواص است كه در اين رابطه تاثير دارد.
وي با اشاره به اينكه امروز انتظار كربلا و امام حسين (ع) از ما اين است كه نگذاريم كربلايي ديگر رخ دهد افزود: وظيفه ما اين است كه جرأت، معرفت، غيرت، حميت، محبت به امام حسين (ع) و عداوت به دشمنان او را داشته باشيم و با برنامه‌ هاي مبارزاتي خود، به مقدمات پديد آمدن مظلوميت امام حسين (ع) حمله كنيم.
پناهيان در تبيين مقدمات پديد آمدن كربلا و حوادث دنياي اسلام در سال 61 هجري ، گفت: درجامعه برخي ها مثل عمرسعد هستند كه به تمام معنا خود را در راه دين خرج نمي‌كنند و از ميان آنها قاتلان جراري خارج مي‌شود.
سخنران پيش ازخطبه‌ها خاطرنشان كرد:  در تيرماه سال 78 عده‌اي مقدمات كربلا را به وجود آوردند و فكر ‌كردند كه كم ‌كم اين شلوغ‌ بازار را به كربلا مي‌رسانند اما مقام معظم رهبري تدبير فرمودند و در شرايط فعلي وظيفه ما نسبت به كربلا اين است كه اگر كسي تا صد قدمي مظلوم‌سازي حسيني‌ها نزديك شد، جلويش را بگيريم .

