پسرمحمودالزهاربه شهادت رسید/افزایش آمار شهدا و مجروحان به بیش از50 نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، این فلسطینی ها صبح امروز بر اثر شلیک گلوله های تانک و حمله موشکی ارتش رژیم صهیونیستی به کوی الزیتون در شرق غزه شهید و زخمی شدند.

در این حمله، حسام الزهار پسر محمود الزهار یکی از رهبران جنبش حماس نیز به شهادت رسید.

لازم به ذکر است منابع آگاه دولت منتخب فلسطین اخیرا اعلام کرده اند که رژیم صهیونیستی ترور سه نفر از رهبران جنبش حماس از جمله خالد مشعل، اسماعیل هنیه و محمود الزهار را در دستور کار قرار داده است.



تشدید حملات صهیونیستها به نوار غزه درحالی صورت می گیرد که جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا حمایت کامل خود را از رژیم نامشروع اسرائیل در جریان سفر هفته گذشته به مناطق اشغالی 1948 مورد تاکید قرار داد.

