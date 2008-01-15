ارایه فیش حقوقی برای تعویض دفترچه بیمه بازنشستگان کشوری حذف شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، صمد مختارزاده مدیر کل سازمان بازنشستگی استان تهران با بیان این مطلب ، افزود: پیش از این بازنشستگان برای تعویض دفترچه خدمات درمانی باید فیش حقوقی خود را از بانک دریافت کرده و همراه با سایر مدارک، به سازمان بیمه خدمات درمانی ارایه می کردند.

وی افزود: در پی راه اندازی سیستم پرداخت مستقیم حقوق در تهران و عدم ارایه فیش حقوقی از سوی بانک ها، بازنشستگان برای تعویض دفترچه بیمه با مشکلاتی روبرو می شدند.

مختارزاده اظهار داشت: باهدف سرعت بخشیدن به انجام امور مراجعان و با هماهنگی مسئولان سازمان خدمات درمانی، بازنشستگان می توانند بدون ارایه فیش حقوقی با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان بیمه خدمات درمانی به نشانی www.th.msio.org.ir یا تماس با تلفن گویا به شماره 143 و یا مراجعه به دفاتر نه گانه سازمان بیمه خدمات درمانی در استان تهران دفترچه خود را تعویض کنند.

لازم به ذکر است ، استان تهران هم اکنون بیش از 250 هزار نفر مشترک بازنشسته و وظیفه بگیر سازمان بازنشستگی کشوری را در خود جای داده است.